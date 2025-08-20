El pronóstico en Mendoza anticipó un miércoles cálido y agradable, a la espera del viento Zonda

En alta montaña, se informó el cierre del paso a Chile por la inestabilidad y la presencia de fuertes nevadas.

El jueves se espera la llegada del viento Zonda por la tarde- noche. La intensidad será moderada y tendrá su impacto en la cordillera con un temporal de nieve.

La mínima esperada es de 6°C y la máxima de 25°C.

Viento zonda en Mendoza.jpg Se espera que sople viento Zonda en el llano este jueves 21 de agosto. La máxima llegará a los 25°C.

Después del viento Zonda, ingresa un nuevo frente frío

Para el viernes, la dirección de Contingencias Climáticas prevé que ingrese un frente frío que habrá bajar bruscamente las temperaturas.

Se pronosticó un día parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío.

La mínima será de 8°C y la máxima tan sólo de 14°C.

Hacia el fin de semana irá mejorando el tiempo. Para el sábado se espera un día agradable, con disminución de la nubosidad y con ascenso de la temperatura. Habrá vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

La mínima será de 5°C y la máxima de 15°C.

Finalmente, el domingo habrá poca nubosidad, con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales.

La mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 19°C.