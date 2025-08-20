Está confirmado el precio del dólar el miércoles 20 de agosto cuando abran los bancos

dolar El precio que tendrá el dólar este miércoles 20 de agosto Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Precio del dólar en cada banco este miércoles 20 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, el precio de venta para cada dólar en la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este miércoles 20 de agosto:

Banco Nación: $1.315

Banco Galicia: $1.315

Banco ICBC: $1.302

Banco BBVA: $1.320

Banco Supervielle: $1.313

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.315

Banco Patagonia: $1.325

Banco Hipotecario: $1.320

Banco Santander: $1.305

Brubank: $1.312

Banco Credicoop: $1.315

Banco Macro: $1.313

Banco Piano: $1.310

Dolares Los bancos más importantes confirmaron el precio del dólar para este miércoles 20 de agosto Cristian Lozano/Diario UNO

Qué hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más populares y fáciles de hacer en los diferentes bancos es el plazo fijo en dólares. Con ella, las entidades buscan que los ahorristas, que compran moneda norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Incluso, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro en dólares remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado, pero que, a diferencia del plazo fijo, ofrecen un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta inversión.