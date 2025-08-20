Está confirmado el precio del dólar el miércoles 20 de agosto cuando abran los bancos

En una semana que parece estar marcada por cierta estabilidad, el dólar se mantuvo en $1.315, el mismo valor con el que se comenzará a vender en el Banco Nación este miércoles. No obstante, los demás bancos lo pueden cotizar por encima o por debajo.
El precio del dólar solamente ha subido $5 esta semana, manteniéndose alejado de los $1.375 que llegó a valer hace algunas semanas. En tanto, el dólar blue se ubicó por encima del oficial, a $1.340, y así también arrancará este miércoles 20 de agosto.
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, el precio de venta para cada dólar en la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este miércoles 20 de agosto:
Entre las inversiones más populares y fáciles de hacer en los diferentes bancos es el plazo fijo en dólares. Con ella, las entidades buscan que los ahorristas, que compran moneda norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Incluso, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro en dólares remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado, pero que, a diferencia del plazo fijo, ofrecen un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta inversión.