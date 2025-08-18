plazo fijo, tasa de interes, bancos (3)
Cuáles son los nuevos plazos fijos
Con la idea de seducir ahorristas, los bancos decidieron implementar estas tasas de interés, o rendimiento, a cada plazo fijo que se realice por un término de 30 días:
- Banco Nación: 44% de tasa de interés anual
- Santander Argentina: 35% de tasa de interés anual
- Galicia: 43% de tasa de interés anual
- Provincia de Buenos Aires: 39% de tasa de interés anual
- BBVA Argentina: 40% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 38% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 45,5% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 42% de tasa de interés anual
- ICBC Argentina: 42,85% de tasa de interés anual
- Banco Ciudad: 31% de tasa de interés anual
En el caso de aquellos bancos que todavía no han modificado la tasa de interés del plazo fijo a 30 días, o por plazos mayores de tiempo, se espera que lo hagan en los próximos días.
Cuánto gano con un plazo fijo de $1.000.000
En caso de que una persona quisiera depositar $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días, lo primero que deberá hacer es averiguar en qué banco le conviene hacer la operación para ganar más dinero. Si el elegido fuese, por ejemplo, el Banco Nación, entonces en 30 días habrá ganado un total de $36.164,38.