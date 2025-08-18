Después de la eliminación del cepo cambiario, las tasas de interés para cada plazo fijo a 30 días subieron hasta a un 37%, pero con el dólar estable, estas comenzaron a bajar hasta llegar a un promedio del 28%.

Sin embargo, en las últimas semanas fueron varios los factores que llevaron a que los bancos revirtieran la situación y decidieran ir subiendo la tasa de interés del plazo fijo. Primero fue la suba del dólar por el fallo sobre YPF y ahora, el faltante de pesos. De esta manera, en pocas semanas, para dar un ejemplo, el Banco Nación pasó del 28% al 44% para depósitos a 30 días.