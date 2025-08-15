banco nacion plazo fijo

Plazo fijo: a cuánto cambió la tasa de interés del Banco Nación

En las últimas semanas, la tasa de interés del plazo fijo del Banco Nación ha cambiado en varias ocasiones. De hecho, hace unas semanas bajó al 28%, para luego tener varias subidas hasta llegar al 37%.

Ahora, el Banco Nación fue más lejos y llevó la tasa de interés de cada plazo fijo a porcentajes que superan el 40%, tanto para los depósitos a 30 días como para el resto.

Según lo difundido por el Banco Nación, estos son los porcentajes actuales para cada plazo fijo:

Plazo fijo a 30 días: 44%

Plazo fijo a 60 días: 43%

Plazo fijo a 90 días: 43%

Plazo fijo a 120 días: 43%

Plazo fijo a 180 días: 43%

Plazo fijo a 365 días: 43%

plazo fijo (3)

Plazo fijo: cuáles son las tasas de interés de los principales bancos

En tanto, los principales bancos, además del Banco Nación, también mejoraron las tasas de interés para plazos fijos a 30 días.

Santander Argentina: 35%

Galicia: 43%

Provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA Argentina: 40%

Banco Macro: 38%

Banco Hipotecario: 45,5%

Banco Credicoop: 42%

ICBC Argentina: 42,85%

Banco Ciudad: 31%

Se espera que en los próximos días, aquellos bancos que no han cambiado la tasa de interés de sus plazos fijos, realicen esas modificaciones.