Créditos del Banco Nación para jubilados: cómo pedir hasta 3 millones de pesos

Los créditos personales siempre estuvieron habilitados para los jubilados clientes del Banco Nación, y es que la entidad bancaria disponía de diferentes líneas que alcanzaba incluso a quienes no cobraban sus haberes en el Nación. Esta nueva prestación llega con nuevas condiciones y requisitos para este grupo de beneficiarios.
Entre los requisitos que solicitará el Banco Nación a los jubilados para poder acceder a este crédito personal, se destacan los siguientes:
- Cobrar la mensualidad de ANSES en el Banco Nación
- Tener una cuenta activa a su nombre
- Tener un historial crediticio en orden
- Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito
- No superar el tope de ingresos vigente
Hay que destacar que estamos hablando de un crédito que ofrece la posibilidad a jubilados de pagar con cuotas fijas de 235 mil pesos, en caso de solicitar al Banco Nación 3 millones de pesos.
Paso a paso para solicitar el crédito para jubilados del Banco Nación
Desde el Banco Nación detallaron cómo hacer para que los jubilados puedan solicitar esta línea de créditos personales. Las instrucciones son las siguientes:
- Ingresar a la app (BNA+ para Banco Nación) o al sitio web del banco
- Iniciar sesión con el usuario y clave digital
- Seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos personales"
- Elegir el tipo de prestación (jubilación, AUH o SUAF)
- Indicar el monto deseado (entre $100.000 y $3.000.000)
- Seleccionar el plazo
- Consultar la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total
- Si se califica, avanzar con la solicitud de manera digital