Créditos del Banco Nación para jubilados: cómo pedir hasta 3 millones de pesos

Los créditos personales siempre estuvieron habilitados para los jubilados clientes del Banco Nación, y es que la entidad bancaria disponía de diferentes líneas que alcanzaba incluso a quienes no cobraban sus haberes en el Nación. Esta nueva prestación llega con nuevas condiciones y requisitos para este grupo de beneficiarios.

Entre los requisitos que solicitará el Banco Nación a los jubilados para poder acceder a este crédito personal, se destacan los siguientes:

Cobrar la mensualidad de ANSES en el Banco Nación

Tener una cuenta activa a su nombre

Tener un historial crediticio en orden

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito

No superar el tope de ingresos vigente

Banco-Nacion-jubilados-de-ANSES-prestamo.jpg

Hay que destacar que estamos hablando de un crédito que ofrece la posibilidad a jubilados de pagar con cuotas fijas de 235 mil pesos, en caso de solicitar al Banco Nación 3 millones de pesos.

Paso a paso para solicitar el crédito para jubilados del Banco Nación

Desde el Banco Nación detallaron cómo hacer para que los jubilados puedan solicitar esta línea de créditos personales. Las instrucciones son las siguientes: