Esta historia romántica y dramática, de las mejores de Netflix de los últimos tiempos, con un reparto de jerarquía sensacional, tiene una duración de 2 horas y se sumó el catálogo de series y películas en octubre de 2023.
netflix-pelicula-de-vuelta-al-deseo-streaming
La película de Netflix es una de las más subida de tono y arrasa a nivel mundial.
Netflix: de qué trata la película De vuelta al deseo
La trama de la película de Netflix y gira en torno a Olga (Magdalena Boczarska), quién se destaca como jueza y tiene una carrera intachable. Todo se sale de sus carriles cuando Olga es seducida por Maks (Simone Susinna) y no puede resistirse a sus encantos. El problema es que este hombre tiene como objetivo influir en un caso judicial. A su vez, Maks no tiene idea que Olga es la mamá de quién era su pareja tiempo atrás y ahora es su amiga.
netflix-de-vuelta-al-deseo-pelicula
El actor Simone Susinna interpreta a Maks en la película de Netflix.
Reparto de De vuelta al deseo, película de Netflix
- Magdalena Boczarska (Olga)
- Simone Susinna (Maks)
- Katarzyna Sawczuk (Maya)
- Sebastian Fabijanski (Kamil)
- Janusz Chabior (Ivo)
- Elzbieta Jarosik (Anna)
Tráiler de De vuelta al deseo, película de Netflix
Embed - De Vuelta Al Deseo (2023) Tráiler Oficial Español
Dónde ver la película De vuelta al deseo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película De vuelta al deseo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Heaven in hell no está disponible en Netflix.
- España: la película De vuelta al deseo no está disponible en Netflix.