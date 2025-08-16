Esta historia romántica y dramática, de las mejores de Netflix de los últimos tiempos, con un reparto de jerarquía sensacional, tiene una duración de 2 horas y se sumó el catálogo de series y películas en octubre de 2023.

Netflix: de qué trata la película De vuelta al deseo

La trama de la película de Netflix y gira en torno a Olga (Magdalena Boczarska), quién se destaca como jueza y tiene una carrera intachable. Todo se sale de sus carriles cuando Olga es seducida por Maks (Simone Susinna) y no puede resistirse a sus encantos. El problema es que este hombre tiene como objetivo influir en un caso judicial. A su vez, Maks no tiene idea que Olga es la mamá de quién era su pareja tiempo atrás y ahora es su amiga.

Reparto de De vuelta al deseo, película de Netflix

Magdalena Boczarska (Olga)

Simone Susinna (Maks)

Katarzyna Sawczuk (Maya)

Sebastian Fabijanski (Kamil)

Janusz Chabior (Ivo)

Elzbieta Jarosik (Anna)

Tráiler de De vuelta al deseo, película de Netflix

