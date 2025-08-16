La actriz Katarzyna Sawczuk interpreta a Maya en la película de Netflix.

Hay una película de drama y romance que ha logrado revolucionar la plataforma y hoy por hoy es una de las mejores de Netflix en esos géneros. Es que la película De vuelta al deseo ha demostrado, con una gran cantidad de reproducciones, qué es una de las más vistas y vale la pena ver.

Con escenas muy subidas de tono, esta película que la rompe en Netflix y está ideada por los creadores de la aclamada saga 365, está dirigida por Bárbara Bialowas y Tomasz Mandes.

Además, De vuelta al deseo es dueña de una trama de las más fogosas de la cartelera, con un relato que no tiene desperdicio y posee escenas que son para ver si la presencia de menores de edad.

Esta historia romántica y dramática, de las mejores de Netflix de los últimos tiempos, con un reparto de jerarquía sensacional, tiene una duración de 2 horas y se sumó el catálogo de series y películas en octubre de 2023.

La película de Netflix es una de las más subida de tono y arrasa a nivel mundial.

Netflix: de qué trata la película De vuelta al deseo

La trama de la película de Netflix y gira en torno a Olga (Magdalena Boczarska), quién se destaca como jueza y tiene una carrera intachable. Todo se sale de sus carriles cuando Olga es seducida por Maks (Simone Susinna) y no puede resistirse a sus encantos. El problema es que este hombre tiene como objetivo influir en un caso judicial. A su vez, Maks no tiene idea que Olga es la mamá de quién era su pareja tiempo atrás y ahora es su amiga.

El actor Simone Susinna interpreta a Maks en la película de Netflix.

Reparto de De vuelta al deseo, película de Netflix

  • Magdalena Boczarska (Olga)
  • Simone Susinna (Maks)
  • Katarzyna Sawczuk (Maya)
  • Sebastian Fabijanski (Kamil)
  • Janusz Chabior (Ivo)
  • Elzbieta Jarosik (Anna)

Tráiler de De vuelta al deseo, película de Netflix

Embed - De Vuelta Al Deseo (2023) Tráiler Oficial Español

Dónde ver la película De vuelta al deseo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película De vuelta al deseo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Heaven in hell no está disponible en Netflix.
  • España: la película De vuelta al deseo no está disponible en Netflix.

