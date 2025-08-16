Jessica De Gouw es protagonista en la serie Los sobrevivientes de Netflix

Jessica De Gouw es protagonista en la serie Los sobrevivientes de Netflix

Netflix renueva su catálogo de series y películas todos los meses, buscando conquistar al mundo entero. Una serie se postula como uno de los dramas más fuertes y emotivos de la plataforma, con una historia de solo 6 capítulos, que va camino a ser de las más vistas del 2025: Los sobrevivientes.

Las producciones australianas vienen en franco ascenso dentro de Netflix, sumando series y películas, tanto en cantidad como también en calidad, especialmente perteneciente al género dramático. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que en muy poco tiempo ha pasado a ser la oferta más elegida entre dramas, y promete quedarse entre las más recomendadas durante muchos meses.

La serie va camino a ser de los mejores dramas de Netflix en el año

A lo largo de 6 capítulos, la serie te sumergirá a un mundo muy intenso y emotivo, como pocas historias del catálogo de series y películas han logrado hacerlo, es por eso que los suscriptores han dejado excelentes valoraciones. Sumado a reseñas de primer nivel por parte de la crítica, Netflix ha decidido tomarla como una de las opciones más recomendadas del género dramático.

Estamos al frente de una serie que cuenta con dos detalles que resultaron irresistibles para los suscriptores del catálogo de series y películas: es exclusiva de la plataforma y está basada en una reconocida novela del 2020. En cuestión de semanas, la oferta ha conseguido que Netflix la considere como una de las historias más prometedoras de todo el 2025.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios de junio, para ser, desde entonces, una de las historias australianas dramáticas, más elegidas de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Los sobrevivientes

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana de solo 6 capítulos, Los sobrevivientes centra su historia en: "Quince años atrás, la pérdida de tres jóvenes destrozó a este pacífico pueblo costero. Ahora, la misteriosa muerte de una mujer revive el pasado".

Una historia que combina la intensidad con la emotividad, hacen de esta serie una de las más elegidas de Netflix.

Con pocos meses, la serie ya es de las mejores producciones australianas

Reparto de Los sobrevivientes, película de Netflix

  • Charlie Vickers como Kieran Elliott
  • Yerin Ha como Mia Chang
  • Shannon Berry como Bronte
  • Robyn Malcolm como Verity Elliot
  • Damien Garvey como Brian Elliott
  • Catherine McClements como Trish
  • Don Hany como George Barlin
  • Jessica De Gouw como Olivia Birch
  • George Mason como Ash Carter

Dónde ver la serie de Los sobrevivientes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie de Los sobrevivientes se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie de Los sobrevivientes se puede ver en Netflix
  • España: la serie de Los sobrevivientes se puede ver en Netflix.

