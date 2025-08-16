Estamos al frente de una serie que cuenta con dos detalles que resultaron irresistibles para los suscriptores del catálogo de series y películas: es exclusiva de la plataforma y está basada en una reconocida novela del 2020. En cuestión de semanas, la oferta ha conseguido que Netflix la considere como una de las historias más prometedoras de todo el 2025.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios de junio, para ser, desde entonces, una de las historias australianas dramáticas, más elegidas de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Los sobrevivientes

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana de solo 6 capítulos, Los sobrevivientes centra su historia en: "Quince años atrás, la pérdida de tres jóvenes destrozó a este pacífico pueblo costero. Ahora, la misteriosa muerte de una mujer revive el pasado".

Una historia que combina la intensidad con la emotividad, hacen de esta serie una de las más elegidas de Netflix.

los sobrevivientes netflix Con pocos meses, la serie ya es de las mejores producciones australianas

Reparto de Los sobrevivientes, película de Netflix

Charlie Vickers como Kieran Elliott

Yerin Ha como Mia Chang

Shannon Berry como Bronte

Robyn Malcolm como Verity Elliot

Damien Garvey como Brian Elliott

Catherine McClements como Trish

Don Hany como George Barlin

Jessica De Gouw como Olivia Birch

George Mason como Ash Carter

