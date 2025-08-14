Inicio Sociedad Banco Nación
Banco Nación: este viernes vuelve "recargada" la promoción que esperan todos, 25% de descuento sin tope de reintegro

Los clientes de Banco Nación que paguen con la billetera virtual MODO BNA+ accederán a un gran beneficio este viernes, sábado y domingo. Incluye hasta 12 cuotas sin interés

Por UNO
Este viernes 15 de agosto regresa "recargada" una de las promos más esperadas por los clientes de Banco Nación. Quienes usen la billetera virtual MODO BNA+ obtendrán un descuento del 25% sin tope de reintegro en accesorios, indumentaria y calzado de reconocidas marcas. El beneficio incluye la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés.

Esta promoción estará vigente este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto. Y tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Este viernes vuelve una promo muy esperada en Banco Nación.

Esta promoción incluye compras presenciales a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato primordial es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+

El reintegro que forma parte de la promoción durante todo este fin de semana Banco Nación MODO BNA+ (sin tope) se puede ver reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.

Por ejemplo: si una persona compra un jean por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, con lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (0% de tasa nominal anual) como financiación. Si el cliente eligiera pagar en 12 veces, serán entonces 12 cuotas de $6.250.80.

Viernes, sábado y domingo regresa la promo del Banco Nación.

Comercios adheridos a la promoción de Banco Nación MODO BNA+

  • Birkenstock
  • Bowen
  • Broer
  • Capitán Yo
  • CAT
  • Cheeky
  • Como quieres
  • Crocs
  • Desiderata
  • Devré
  • EVA
  • Grisino
  • Hush Puppies
  • Hunterville
  • In Crescendo
  • La Restinga
  • Lázaro
  • Luz de Mar
  • Macowens
  • Mistral
  • Montagne
  • New Balance
  • On Sports
  • Pato Pampa
  • Protoype
  • Under armour
  • Vaypol y City Sneakers
  • Ver
  • VIA UNO
  • VIAMO
  • Waiting
  • Yagmour

