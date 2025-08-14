Banco Nación: este viernes vuelve "recargada" la promoción que esperan todos, 25% de descuento sin tope de reintegro

Esta promoción estará vigente este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto. Y tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nacion Viernes pareja Este viernes vuelve una promo muy esperada en Banco Nación. Freepik

Esta promoción incluye compras presenciales a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato primordial es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.