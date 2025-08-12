Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Baja el dólar oficial, el MEP y el CCL minetras que el dólar blue se mantiene estable

Analizan que las tasas elevadas facilitan un escenario con una mayor oferta de divisas y permiten el descenso en el tipo de cambio

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]
Dólares. El dólar oficial bajó este martes.

Dólares. El dólar oficial bajó este martes.

Cristian Lozano/Diario UNO

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta, con leve baja respecto al último cierre. Mientras que en el resto de los bancos el dólar cotiza en promedio a $1.295 y $1.336.

El dólar mayorista cotiza a $1.304 y $1.315 para ambas puntas. En tanto, el MEP vale $1.323 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.326.

Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.315 y $1.335 para ambas cotizaciones, sin cambios con respecto al lunes y con menos operaciones que una jornada promedio.

Estos recortes a la baja se dan en un contexto de aumento de la tasa de interés al alza en el orden de 45%. Las tasas elevadas facilitan un escenario con una mayor oferta de divisas, según analistas, y permiten el descenso en el tipo de cambio.

dolares, bancos, cotizacion (2)

El dólar y los mercados

  • Dólar oficial Banco Nación (BNA): $1.330
  • Dólar tarjeta (BNA): $$1.725
  • Dólar MEP: $1.323
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.326
  • Dólar Blue: $1.335

Temas relacionados:

Te puede interesar