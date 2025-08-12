Baja el dólar oficial, el MEP y el CCL minetras que el dólar blue se mantiene estable

El dólar mayorista cotiza a $1.304 y $1.315 para ambas puntas. En tanto, el MEP vale $1.323 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.326.

Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.315 y $1.335 para ambas cotizaciones, sin cambios con respecto al lunes y con menos operaciones que una jornada promedio.