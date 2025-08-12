Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Por segundo día consecutivo, el dólar oficial y el blue cerraron empatados: qué pasó en Mendoza

Ambas cotizaciones del dólar reflejaron una baja de $5 respecto del lunes. Cuál fue el dólar más barato del martes y qué pasó con el resto de los cotizaciones

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
Este martes se completaron 8 ruedas consecutivas con el dólar oficial en baja

Este martes se completaron 8 ruedas consecutivas con el dólar oficial en baja, y una paridad con el blue.

El dólar cerró este martes a $1.330 para la venta en el Banco Nación, y al mismo tiempo, en el mercado paralelo el dólar blue alcanzó el mismo precio. Fue la segunda jornada consecutiva en que ambas cotizaciones coincidieron, aunque luego de una baja de $5 respecto del lunes.

Así, este martes se completó la octava rueda seguida a la baja desde que se inició agosto. En el tipo comprador persiste la brecha, que llegó a $20 entre los $1.310 (dólar blue) y $1.290 (oficial).

Fue una rueda con mayoría de caídas en los distintos tipos de dólar que hay en el mercado, de entre -0,3% y -1,25%. Y pizarras que en los bancos volvieron a mostrar variaciones, con una divisa formal situada entre los $1.325 y $1.335 inclusive, según el portal Infodolar.

dolar blue
La cotizaci&oacute;n del d&oacute;lar oficial y la del blue baj&oacute; este martes a $1.330.

La cotización del dólar oficial y la del blue bajó este martes a $1.330.

Una vez más, el dólar mayorista se confirmó como el más barato entre las cotizaciones de la moneda norteamericana. Finalizó la ronda vendiéndose a $1.317,50, tras una caída de $4,50.

En Mendoza, el promedio para la venta llegó a los $1.332, aunque el dólar blue estuvo por arriba ($1.334).

Por qué baja el dólar: la curva del MEP y el resto de las cotizaciones

Para los analistas del mercado la retracción de precios del dólar se debe a que el gobierno parece lograr su objetivo de "secar" de pesos la plaza. Sobre todo con una intervención indirecta, a través de una suba de tasas de interés para atraer depósitos a plazo fijo.

A esto se suma la liquidación de divisas por parte de los exportadores, que hizo subir las reservas a partir de la quita de retenciones al campo.

Todo esto se reflejó también en el retroceso entre los dólares financieros.

El dólar MEP fue el que menos perdió (0,1%) para tocar los $1.323,51 en promedio. La mayor caída la registró el Contado con Liquidación (CCL), al resignar casi $17 antes de cerrar en $1.326.

Por su parte, el dólar tarjeta alcanzó a superar los $1.738, incluido el recargo del 30%.

Temas relacionados:

Te puede interesar