Por segundo día consecutivo, el dólar oficial y el blue cerraron empatados: qué pasó en Mendoza

dolar blue La cotización del dólar oficial y la del blue bajó este martes a $1.330.

Una vez más, el dólar mayorista se confirmó como el más barato entre las cotizaciones de la moneda norteamericana. Finalizó la ronda vendiéndose a $1.317,50, tras una caída de $4,50.

En Mendoza, el promedio para la venta llegó a los $1.332, aunque el dólar blue estuvo por arriba ($1.334).

Por qué baja el dólar: la curva del MEP y el resto de las cotizaciones

Para los analistas del mercado la retracción de precios del dólar se debe a que el gobierno parece lograr su objetivo de "secar" de pesos la plaza. Sobre todo con una intervención indirecta, a través de una suba de tasas de interés para atraer depósitos a plazo fijo.

A esto se suma la liquidación de divisas por parte de los exportadores, que hizo subir las reservas a partir de la quita de retenciones al campo.

Todo esto se reflejó también en el retroceso entre los dólares financieros.

El dólar MEP fue el que menos perdió (0,1%) para tocar los $1.323,51 en promedio. La mayor caída la registró el Contado con Liquidación (CCL), al resignar casi $17 antes de cerrar en $1.326.

Por su parte, el dólar tarjeta alcanzó a superar los $1.738, incluido el recargo del 30%.