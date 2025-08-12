Una de las herramientas más populares que poseen los bancos para seducir a sus clientes es el plazo fijo en dólares. Es por ello que, en los últimos meses, decidieron subir el rendimiento para este tipo de depósitos.
Lograr que los ahorristas dejen su dinero en el circuito bancario se ha hecho uno de los objetivos de las entidades bancarias que, para ellos, usan el plazo fijo en dólares y, en algunos casos, la posibilidad de cuentas remuneradas.
En el caso del plazo fijo en dólares, desde que fuese eliminado el cepo cambiario, los bancos tomaron la decisión de captar ahorristas en dólares y la forma fue aumentando la tasa de interés para cada tipo de depósito, siendo el Banco Nación, uno de los que más ofrece para operaciones hechas a 30 días.
Un relevamiento hecho a través de los bancos más importantes del país indica que la tasa de plazo fijo en dólares para depósitos a 30 días, o más, se incrementó en la mayoría de las entidades.
En la actualidad, para plazos fijos a 30 días en la moneda de Estados Unidos, este es el rendimiento que ofrecen las entidades bancarias más importantes:
Además del plazo fijo en dólares y de las cuentas remuneradas, algunos bancos ofrecen también la posibilidad de invertir en bonos o acciones, pero las dos primeras son las más elegidas entre aquellos ahorristas que no quieren ningún tipo de riesgo y que poseen un perfil más conservador.