Brecha cero: tras mucho tiempo, el dólar blue y el oficial coincidieron en $1.335

Desde el "si el dólar está barato, comprá campeón" del ministro de Economía Luis Toto Caputo, el dólar no paró de subir. Y si bien durante la primera semana de agosto empezó a relajarse, la volatilidad subyace.

De hecho, el dólar mayorista, referencia del mercado cambiario, cayó por séptima jornada consecutiva

Cuál fue el dólar más barato este lunes 11 de agosto

Si bien la brecha venía achicándose, el informal sumó $10 y en un momento dado empardó al oficial en $1.335 para llevarla a cero. Sin embargo, los pronósticos auguran un dólar blue superior a los $1.360 para fin de mes, con lo cual volverá a abrirse.

Más allá de la estabilidad en la cotización del Banco Nación, en el resto de los bancos la divisa oficial registró caídas de entre $5 y $10.

¿Qué pasó con los otros tipos de dólar? Como contraste de lo que pasó con el blue y el dólar oficial, entre los financieros hubo disparidad y distanciamiento.

Es que el dólar MEP perdió 0,5% para cerrar este lunes en $1.325,68. En cambio, el CCL (Contado con Liqui), que arrancó en baja, se recuperó en forma leve (0,1%) para subir de $1.330 a $1.343 durante la rueda inicial de la semana.

Con todo, el dólar mayorista osciló entre $1.321 y $1.322, convirtiéndose este lunes en el dólar más barato de la jornada aunque los mercados proyectan que trepará por encima de los $1.350 hacia fin de mes.