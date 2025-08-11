Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Brecha cero: tras mucho tiempo, el dólar blue y el oficial coincidieron en $1.335

Este lunes el dólar oficial se mantuvo estable en la cotización de Banco Nación. Y el dólar blue subió $10. Qué pasó con las otras cotizaciones del dólar

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
Luego de subas y bajas

Luego de subas y bajas, la brecha se redujo cuando la cotización del dólar oficial y la del blue se encontraron

El dólar oficial cerró este lunes a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en la pizarra de Banco Nación. A su vez, el dólar blue, tras subir $10, llegó a venderse a igual cotización, es decir, sin brecha entre ambos, algo que no tiene registro reciente.

Sin embargo, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.339,159 para la venta, según datos del BCRA.

Por su parte, el blue tocó durante la tarde del lunes $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, con una suba de 0,77% en la jornada de acuerdo al portal Infodolar. Es que había empezado la jornada vendiéndose a $1.325.

Desde el "si el dólar está barato, comprá campeón" del ministro de Economía Luis Toto Caputo, el dólar no paró de subir. Y si bien durante la primera semana de agosto empezó a relajarse, la volatilidad subyace.

De hecho, el dólar mayorista, referencia del mercado cambiario, cayó por séptima jornada consecutiva

Cuál fue el dólar más barato este lunes 11 de agosto

Si bien la brecha venía achicándose, el informal sumó $10 y en un momento dado empardó al oficial en $1.335 para llevarla a cero. Sin embargo, los pronósticos auguran un dólar blue superior a los $1.360 para fin de mes, con lo cual volverá a abrirse.

Más allá de la estabilidad en la cotización del Banco Nación, en el resto de los bancos la divisa oficial registró caídas de entre $5 y $10.

¿Qué pasó con los otros tipos de dólar? Como contraste de lo que pasó con el blue y el dólar oficial, entre los financieros hubo disparidad y distanciamiento.

Es que el dólar MEP perdió 0,5% para cerrar este lunes en $1.325,68. En cambio, el CCL (Contado con Liqui), que arrancó en baja, se recuperó en forma leve (0,1%) para subir de $1.330 a $1.343 durante la rueda inicial de la semana.

Con todo, el dólar mayorista osciló entre $1.321 y $1.322, convirtiéndose este lunes en el dólar más barato de la jornada aunque los mercados proyectan que trepará por encima de los $1.350 hacia fin de mes.

Temas relacionados:

Te puede interesar