Atrasos, desmanejo y persecución, el trasfondo de la intervención de los bomberos de Guaymallén

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso la intervención plena de la Asociación Bomberos Voluntarios de Guaymallén, luego de que fracasara una coadministración de 6 meses junto a las autoridades directivas de la entidad.
Según el decreto Nº 504, Mónica Beatriz Elías seguirá a cargo de la asociación, ahora como interventora plena, desplazando a la Comisión Directiva anterior. Esto se explica porque persisten irregularidades que no pudieron resolverse durante la etapa de coadministración, lo que justifica profundizar la medida para normalizar el funcionamiento institucional de los Bomberos Voluntarios.
Esas irregularidades se conocieron a partir de denuncias de socios, bomberos y aspirantes de la propia institución que expusieron, el año pasado, anomalías como el uso de un padrón desactualizado, la falta de cobro de cuotas sociales desde 2014 y un sistema de listas para las asambleas que no estaba previsto en el estatuto.
Más tarde, los denunciantes acompañaron pruebas sobre el mal manejo económico de la asociación y acusaron a la conducción de hostigarlos sistemáticamente.
En ese momento, el gobernador dispuso una coadministración por 6 meses, pero, dado que no pudieron resolverse los inconvenientes y llamar a elecciones, ahora resolvió endurecer la medida, al menos por otro semestre.
Cuotas impagas, falta de balances y persecución: qué pasó en los Bomberos Voluntarios de Guaymallén
La primera intervención, con coadministración, se decidió en septiembre de 2025 a partir de una serie de irregularidades administrativas, institucionales y económicas denunciadas por socios y bomberos.
En la investigación se detectó el uso de un padrón de socios desactualizado, el congelamiento de altas y bajas, y la implementación de un sistema de listas no previsto en el estatuto de la entidad. Además, se denunció que, en su momento, se impidió el tratamiento de temas propuestos por los socios y se incumplieron requisitos formales exigidos por la normativa vigente.
Por otra parte, la asociación presenta balances observados, no presentados o con atrasos administrativos significativos entre los años 2016 y 2023. Y hasta se constató la falta de cobro de cuotas sociales desde 2014, además del manejo económico cuestionado por los denunciantes.
En ese momento, se denunció también el desconocimiento de la función del revisor de cuentas y la aprobación de balances sin el debido control en asambleas previas, como la de junio de 2022.
Durante el proceso, los denunciantes expusieron un hostigamiento sistemático hacia los socios disidentes y la aplicación de sanciones y sumarios internos como forma de represalia política. La Comisión Directiva rechazó las acusaciones, dio sus razones a la falta de cobro de cuotas y negó persecución interna; pero la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público entendió que correspondía la medida porque la subsistencia de la asociación guaymallina estaba en riesgo.
Este mes, luego de que la coadministradora original solicitara la intervención plena y la Dirección de Personas Jurídicas dictaminara a favor de dicha medida, Alfredo Cornejo hizo lugar y le dio a Elías todas las atribuciones, facultades y responsabilidades de los órganos de administración y representación de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén “para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los fines de la entidad”.