Atrasos, desmanejo y persecución, el trasfondo de la intervención de los bomberos de Guaymallén

bomberos voluntarios de guaymallen Los Bomberos Voluntarios de Guaymallén llevan 6 meses intervenidos, pero con una coadministración. Ahora, se agravó la situación.

Más tarde, los denunciantes acompañaron pruebas sobre el mal manejo económico de la asociación y acusaron a la conducción de hostigarlos sistemáticamente.

En ese momento, el gobernador dispuso una coadministración por 6 meses, pero, dado que no pudieron resolverse los inconvenientes y llamar a elecciones, ahora resolvió endurecer la medida, al menos por otro semestre.

Cuotas impagas, falta de balances y persecución: qué pasó en los Bomberos Voluntarios de Guaymallén

La primera intervención, con coadministración, se decidió en septiembre de 2025 a partir de una serie de irregularidades administrativas, institucionales y económicas denunciadas por socios y bomberos.

En la investigación se detectó el uso de un padrón de socios desactualizado, el congelamiento de altas y bajas, y la implementación de un sistema de listas no previsto en el estatuto de la entidad. Además, se denunció que, en su momento, se impidió el tratamiento de temas propuestos por los socios y se incumplieron requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

Por otra parte, la asociación presenta balances observados, no presentados o con atrasos administrativos significativos entre los años 2016 y 2023. Y hasta se constató la falta de cobro de cuotas sociales desde 2014, además del manejo económico cuestionado por los denunciantes.

En ese momento, se denunció también el desconocimiento de la función del revisor de cuentas y la aprobación de balances sin el debido control en asambleas previas, como la de junio de 2022.

bomberos voluntarios guaymallen intervencion Denuncias de mal manejo económico y persecución terminaron en la intervención de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Durante el proceso, los denunciantes expusieron un hostigamiento sistemático hacia los socios disidentes y la aplicación de sanciones y sumarios internos como forma de represalia política. La Comisión Directiva rechazó las acusaciones, dio sus razones a la falta de cobro de cuotas y negó persecución interna; pero la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público entendió que correspondía la medida porque la subsistencia de la asociación guaymallina estaba en riesgo.

Este mes, luego de que la coadministradora original solicitara la intervención plena y la Dirección de Personas Jurídicas dictaminara a favor de dicha medida, Alfredo Cornejo hizo lugar y le dio a Elías todas las atribuciones, facultades y responsabilidades de los órganos de administración y representación de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén “para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los fines de la entidad”.