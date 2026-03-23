Confirmado el precio del dólar este miércoles 25 de marzo cuando los bancos abran sus puertas

Banco Nación: $1.410

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.415

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.418

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415

Banco Patagonia: $1406

Banco Hipotecario: $1.420

Banco Santander: $1.415

Brubank: $1.406

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.422

Banco Piano: $1.415

Banco de Comercio: $1.415

La cotización en el precio del dólar se dio a pesar de una compra récord por parte del Banco Central.

precio del dolar (2)

El precio del dólar blue este miércoles 25 de marzo

En tanto, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue cuando este miércoles 25 de marzo se reinicien las actividades en los mercados.

En ese sentido, desde las cuevas señalaron que el precio del dólar blue será de $1.425 en el comienzo de las operaciones de este miércoles.

Finalmente, en el caso de los otros dólares, el MEP se ubicará alrededor de los $1.417, mientras que el cripto estará presentando un valor de $1.477, aunque este último puede variar ya que funciona las 24 horas los 365 días del año.