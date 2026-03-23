Confirmado el precio del dólar este miércoles 25 de marzo cuando los bancos abran sus puertas

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este miércoles 25 de marzo cuando abran sus puertas y se retomen las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Desde las entidades aseguraron que los últimos movimientos que tuvo el dólar la semana pasada fueron claves a la hora de que se confirmara el precio y le informaron al Banco Central cuál será la cotización en el inicio de este miércoles, una vez que haya pasado el feriado bancario de este lunes y el feriado por el Día de la Memoria.
El precio del dólar este miércoles 25 de marzo en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este miércoles 25 de marzoo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.
- Banco Nación: $1.410
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.418
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1406
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.415
- Brubank: $1.406
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.422
- Banco Piano: $1.415
- Banco de Comercio: $1.415
La cotización en el precio del dólar se dio a pesar de una compra récord por parte del Banco Central.
El precio del dólar blue este miércoles 25 de marzo
En tanto, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue cuando este miércoles 25 de marzo se reinicien las actividades en los mercados.
En ese sentido, desde las cuevas señalaron que el precio del dólar blue será de $1.425 en el comienzo de las operaciones de este miércoles.
Finalmente, en el caso de los otros dólares, el MEP se ubicará alrededor de los $1.417, mientras que el cripto estará presentando un valor de $1.477, aunque este último puede variar ya que funciona las 24 horas los 365 días del año.