Precio del dólar el jueves 7 de mayo: a cuánto lo venderá cada banco

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A cuánto se venderá el dólar este jueves 7 de mayo en cada banco

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este jueves 7 de mayo:

Banco Nación: $1.410

Banco Galicia: $1.405

Banco ICBC: $1.405

Banco BBVA: $1.410

Banco Supervielle: $1.413

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.410

Banco Patagonia: $1.415

Banco Hipotecario: $1.405

Banco Santander: $1.410

Brubank: $1.398

Banco Credicoop: $1.415

Banco Macro: $1.410

Banco Piano: $1.415

Banco de Comercio: $1.410

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A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 7 de mayo

Con el dólar a $1.415 en el Banco Nación y a $1.420 en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este jueves 7 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.400, es decir, que se ubicará a solamente $10 del oficial, lo que también significa un recorte en la diferencia que hubo este martes entre ambos tipos de dólares, cuando llegó a ser de $20.