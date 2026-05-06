La Expo Minera arrancó con todo pero el Zonda suspendió las actividades al aire libre

expo minera san juan 2

Esta edición supera en convocatoria a las anteriores, con delegaciones internacionales, actores clave de la industria minera, energética y de servicios, y un predio con cientos de stands que exhiben tecnología, maquinaria especializada y servicios vinculados al sector.

La propuesta también incluye espacios de capacitación, charlas y encuentros para profesionales y público en general.

Agenda día por día

La agenda de la Expo Minera en San Juan comenzó este miércoles con la apertura de la exposición y el recorrido de autoridades. También se desarrollaron encuentros ejecutivos del sector y actividades enfocadas en trabajadores mineros, además del acto protocolar y eventos institucionales.

El jueves es el día con mayor peso político e institucional. Se realizan encuentros técnicos durante la mañana y, por la tarde, se destacan la Mesa Federal Minera y el acto central por el Día de la Minería con funcionarios nacionales, provinciales y empresarios. La jornada cierra con la cena anual del sector.

El último día, el viernes, está orientado a lo técnico y formativo. Incluye jornadas de ingeniería, geología y perforación, además de espacios para emprendedores y estudiantes. El cierre oficial está previsto para las 20.

La Expo se consolida así como un espacio donde se discute el rumbo del sector, con funcionarios, gobernadores y representantes empresariales. En paralelo, permite al público general acceder a una actividad que habitualmente se desarrolla lejos de los centros urbanos, acercando maquinaria, procesos y proyectos al territorio.