La Expo Minera arrancó con todo pero el Zonda suspendió las actividades al aire libre

La Expo Minera arrancó este miércoles en el Estadio del Bicentenario de San Juan con presencia internacional y miles de asistentes, pero el viento Zonda le puso condimentos de último momento. Las actividades en espacios abiertos quedaron suspendidas por razones de seguridad.
La organización confirmó que el Zonda y el posterior ingreso de viento Sur obligaron a modificar la dinámica del primer día. Los actos protocolares y las actividades institucionales se desarrollaron con normalidad, pero la experiencia al aire libre quedó en pausa.
El evento abrió sus puertas al público a las 14 y se extenderá hasta las 20, con entrada libre y gratuita.
Esta edición supera en convocatoria a las anteriores, con delegaciones internacionales, actores clave de la industria minera, energética y de servicios, y un predio con cientos de stands que exhiben tecnología, maquinaria especializada y servicios vinculados al sector.
La propuesta también incluye espacios de capacitación, charlas y encuentros para profesionales y público en general.
Agenda día por día
La agenda de la Expo Minera en San Juan comenzó este miércoles con la apertura de la exposición y el recorrido de autoridades. También se desarrollaron encuentros ejecutivos del sector y actividades enfocadas en trabajadores mineros, además del acto protocolar y eventos institucionales.
El jueves es el día con mayor peso político e institucional. Se realizan encuentros técnicos durante la mañana y, por la tarde, se destacan la Mesa Federal Minera y el acto central por el Día de la Minería con funcionarios nacionales, provinciales y empresarios. La jornada cierra con la cena anual del sector.
El último día, el viernes, está orientado a lo técnico y formativo. Incluye jornadas de ingeniería, geología y perforación, además de espacios para emprendedores y estudiantes. El cierre oficial está previsto para las 20.
La Expo se consolida así como un espacio donde se discute el rumbo del sector, con funcionarios, gobernadores y representantes empresariales. En paralelo, permite al público general acceder a una actividad que habitualmente se desarrolla lejos de los centros urbanos, acercando maquinaria, procesos y proyectos al territorio.