Energía y género: Mendoza fortalece vínculos con AMES Nodo Cuyo, integrada por mujeres

Ames nodo cuyo 2 La ministra Jimena Latorre recibió a las referentes de AMES Cuyo para trabajar en una agenda común.

Por su parte, Julieta De Paolo, referente de AMES Nodo Cuyo, explicó que “la idea fue reunirnos con la ministra para que pudiera conocernos más en profundidad, entender cuáles son los perfiles que tenemos dentro de la asociación y poder colaborar con el Gobierno. También buscamos generar mayor cercanía y conocer su mirada sobre el rol de la mujer en un puesto tan importante como el que hoy ocupa”.

En esa línea, agregó que “las expectativas a futuro son poder fortalecernos en las organizaciones y empresas en las que trabajamos actualmente y sumar más mujeres en puestos de jerarquía dentro del sector energético en Cuyo”.

Qués es AMES y cuáles son los objetivos

AMES es una asociación civil de alcance nacional que promueve la participación activa de mujeres en todos los niveles del sector energético, con el objetivo de fomentar la equidad, la diversidad y la inclusión en ámbitos técnicos, profesionales y de decisión.

Ames nodo cuyo 3 Integrantes de AMES Cuyo dialogaron con Jimena Latorre sobre su mirada del sector y el rol de las mujeres en los espacios de decisión. Foto: Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

En particular, el Nodo Cuyo integra a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y trabaja desde un enfoque territorial y colaborativo para acelerar la transición energética, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la matriz productiva regional.

La organización reúne a profesionales con formación en áreas como ingeniería, sostenibilidad, derecho, finanzas y gestión ambiental, promoviendo la generación de conocimiento, la capacitación y el desarrollo de proyectos que fortalezcan el sector energético con perspectiva de género.

La reunión permitió consolidar una agenda común basada en el trabajo conjunto entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo el valor de estos espacios para enriquecer las políticas públicas con miradas diversas.