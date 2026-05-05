Energía y género: Mendoza fortalece vínculos con AMES Nodo Cuyo, integrada por mujeres

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvo una reunión este martes con representantes de AMES Nodo Cuyo (Asociación de Mujeres en Energías Sostenibles), un espacio que nuclea a profesionales del sector energético de Mendoza, San Juan y San Luis.
“Este tipo de encuentros son fundamentales para enriquecer la mirada del sector energético y ambiental. La articulación con organizaciones como AMES nos permite incorporar nuevas perspectivas, fortalecer el capital humano y avanzar hacia un desarrollo más sostenible, innovador e inclusivo para Mendoza”, destacó la ministra Jimena Latorre, tras trazar una agenda común con las referentes del sector.
Durante la jornada, se abordaron temas vinculados al desarrollo sostenible, la transición energética y la importancia de continuar fortaleciendo la participación de las mujeres en todos los niveles de la industria, especialmente en espacios técnicos y de toma de decisiones.
Por su parte, Julieta De Paolo, referente de AMES Nodo Cuyo, explicó que “la idea fue reunirnos con la ministra para que pudiera conocernos más en profundidad, entender cuáles son los perfiles que tenemos dentro de la asociación y poder colaborar con el Gobierno. También buscamos generar mayor cercanía y conocer su mirada sobre el rol de la mujer en un puesto tan importante como el que hoy ocupa”.
En esa línea, agregó que “las expectativas a futuro son poder fortalecernos en las organizaciones y empresas en las que trabajamos actualmente y sumar más mujeres en puestos de jerarquía dentro del sector energético en Cuyo”.
Qués es AMES y cuáles son los objetivos
AMES es una asociación civil de alcance nacional que promueve la participación activa de mujeres en todos los niveles del sector energético, con el objetivo de fomentar la equidad, la diversidad y la inclusión en ámbitos técnicos, profesionales y de decisión.
En particular, el Nodo Cuyo integra a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y trabaja desde un enfoque territorial y colaborativo para acelerar la transición energética, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la matriz productiva regional.
La organización reúne a profesionales con formación en áreas como ingeniería, sostenibilidad, derecho, finanzas y gestión ambiental, promoviendo la generación de conocimiento, la capacitación y el desarrollo de proyectos que fortalezcan el sector energético con perspectiva de género.
La reunión permitió consolidar una agenda común basada en el trabajo conjunto entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo el valor de estos espacios para enriquecer las políticas públicas con miradas diversas.