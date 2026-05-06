Qué hacer cuando el plástico de la heladera se pone amarillo: truco casero

Cuando la heladera está amarilla por vejez, no necesariamente está sucia; de hecho, puede estar impecable. Lo que pasa es que ese color amarillo viejo nos genera una sensación de nostalgia y se ve poco estético para algunas personas.

Cuando una heladera o cualquier aparato eléctrico de la casa se pone de color amarillo, lo que está pasando es que los polímeros del plástico se están degradando por la exposición a la luz, por el calor y la oxidación.

Este proceso quimico o envejecimiento propio de los materiales se genera porque el bromo presente en el plastico se descompone, dejando un residuo amarillo.

Truco casero: cómo puedo blanquear una heladera

Una heladera se puede blanquear con un truco casero, aunque esto no asegura que quede 100% blanca como cuando la compraste. Existen varios ingredientes que se pueden usar, hoy te dejo dos opciones.

Antes de empezar con cualquiera de estos trucos caseros, hay dos cosas que tienes que hacer sí o sí: desenchufar la heladera y limpiar con agua tibia y detergente cada una de sus partes externas. De esta forma se puede limpiar la grasa, el polvo y los restos de comida.

agua oxigenada y bicarbonato Es posible blanquear la heladera con un truco casero.

Cuando las marcas amarillas son leves porque la heladera es vieja pero no tanto, puedes realizar un truco casero con bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Solo hay que preparar agua oxigenada de 20 volúmenes y bicarbonato hasta obtener una pasta. Con un pincel se aplica esa pasta en las zonas amarillas de la heladera y se envuelve en papel film por unas 4 horas.

Ambos ingredientes blanquean la heladera. Luego, solo debes retirar el papel y limpiar el excedente de agua oxigenada y bicarbonato con un paño humedo.

Cuando las manchas amarillas en la heladera son producto de la grasa y el aceite, lo mejor es realizar un truco casero con vinagre blanco y bicarbonato para desengrasar y limpiar profundamente.

Cómo limpiar la heladera por dentro

Es importante blanquear la heladera por fuera, pero muchas veces los problemas de limpieza más graves suceden dentro del electrodoméstico.

Heladera sucia Realiza una limpieza semanal de tu heladera.