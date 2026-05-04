Limpieza de paredes con vinagre: cuáles son sus beneficios

Pero ojo, cuando se trata de limpiar o cocinar, no hay que pensar en una única variedad de vinagre. La regla es bastante simple: el vinagre de alimentos sirve para cocinar y limpiar, pero el destilado de limpieza solo sirve para desinfectar y, bajo ningún punto, deberías consumirlo.

En esta ocasión te voy a compartir tres trucos o beneficios del vinagre que aparecen cuando lo rociamos en las paredes. Continúa leyendo para conocer estos trucos con vinagre.

Limpieza de paredes con vinagre: beneficios de estos trucos

Cuando rociamos vinagre en las paredes de la casa, podemos obtener tres beneficios de limpieza: sirve para eliminar los hongos o el moho generado por la humedad, sirve para eliminar las marcas de hoyin que dejan los calefactores y sirve para limpiar los pegotes o manchas de alimentos.

Sea cual sea el procedimiento de limpieza que realices en las paredes, yo siempre aconsejo poner un nylon o tela debajo en el piso por si chorrea producto. También es importante desenchufar y cubrir los tomas de luz por si cae agua o vinagre en ellos.

humedad paredes El ácido acético del vinagre elimina diversas manchas.

En primer lugar, se puede utilizar vinagre para combatir los hongos. La humedad en las paredes del baño y la cocina se genera por encierro o por presencia de micoorganismos. Para remover el moho, hay que rociar vinagre blanco de limpieza, dejarlo actuar por unos minutos y removerlo con un paño húmedo. El segundo truco de limpieza es ideal para limpiar las manchas negras que deja el calefactor en la pared. Durante las temporadas de invierno, los calefactores pasan gran parte del día encendidos y forman una aureola de hoyin en la pared, cuando son equipos a gas. En estos casos también puedes rociar directamente vinagre blanco, pero con el calefactor apagado y protegido. Finalmente, cuando las paredes se llenan de manchas por el roce de las mascotas o marcas por los dibujos que hacen los más pequeños, el vinagre puede ser la solución ideal, ya que esta limpieza no será tóxica para los animales ni para los niños.

Con qué otros productos puedo realizar una limpieza de paredes

La limpieza de las paredes siempre va a depender del tipo de mancha pero, en general, puedes utilizar algunos ingredientes que siempre tenemos a mano en casa.

paredes sucias Limpia las manchas en las paredes apenas aparecen.

Con alguna mezcla de jabón neutro y agua tibia se pueden limpiar las manchas de las paredes apenas ocurren. El bicarbonato de sodio es muy bueno para blanquear las paredes cuando tienen manchas amarillas.