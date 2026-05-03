Truco casero viral: cómo dejar el lavarropas perfumado sin realizar nada de esfuerzo

Cómo dejar el lavarropas perfumado sin realizar ningún tipo de esfuerzo

A menudo recurrimos a productos químicos costosos, pero la solución para una limpieza profunda suele estar en la cocina. El protagonista de este método es el limón, conocido por sus propiedades desinfectantes y su capacidad para neutralizar olores.

Más precisamente, y al combinarlo con un elemento cotidiano como la pasta de dientes, se crea un combo de choque contra las bacterias y el moho.

pasta de dientes, truco casero La pasta de dientes, muy presente en el mundo de los trucos caseros.

Aunque este truco casero es una solución rápida y efectiva, los expertos en limpieza recomiendan realizar un mantenimiento preventivo, es decir, llevar a cabo este tipo de métodos apenas una vez al mes.

Cómo hacer este truco casero

Toma un limón y córtalo por la mitad. Aplica una cantidad generosa de pasta de dientes sobre la pulpa de ambas mitades. Coloca las mitades directamente dentro del tambor del lavarropas vacío. Programa un ciclo corto de lavado con agua caliente (si tu máquina lo permite). El movimiento del tambor distribuirá el jugo del limón y los agentes de limpieza de la pasta por cada rincón. Una vez terminado, retira los restos de limón y notarás un aroma fresco inmediato.

Un error común es dejar la puerta del lavarropas cerrada inmediatamente después de sacar la ropa; lo ideal es dejarla abierta al menos una hora para que el interior se seque por completo y evitar la proliferación de hongos.