Por la acumulación de humedad, restos de jabón y sarro, es común que el tambor del lavarropas comience a desprender un aroma rancio que termina afectando nuestra ropa limpia. Sin embargo, lo que tienes que saber es que hay una sencilla forma de perfumarlo.
Truco casero viral: cómo dejar el lavarropas perfumado sin realizar nada de esfuerzo
Con pocos y económicos ingredientes, puedes llevar la limpieza de tu lavarropas a otro nivel. El paso a paso, en la nota
Este truco casero se ha vuelto viral no solo por su eficacia, sino también por lo económico que resulta llevarlo a cabo. En concreto, los materiales a usar son realmente pocos.
Cómo dejar el lavarropas perfumado sin realizar ningún tipo de esfuerzo
A menudo recurrimos a productos químicos costosos, pero la solución para una limpieza profunda suele estar en la cocina. El protagonista de este método es el limón, conocido por sus propiedades desinfectantes y su capacidad para neutralizar olores.
Más precisamente, y al combinarlo con un elemento cotidiano como la pasta de dientes, se crea un combo de choque contra las bacterias y el moho.
Aunque este truco casero es una solución rápida y efectiva, los expertos en limpieza recomiendan realizar un mantenimiento preventivo, es decir, llevar a cabo este tipo de métodos apenas una vez al mes.
Cómo hacer este truco casero
- Toma un limón y córtalo por la mitad.
- Aplica una cantidad generosa de pasta de dientes sobre la pulpa de ambas mitades.
- Coloca las mitades directamente dentro del tambor del lavarropas vacío.
- Programa un ciclo corto de lavado con agua caliente (si tu máquina lo permite). El movimiento del tambor distribuirá el jugo del limón y los agentes de limpieza de la pasta por cada rincón.
- Una vez terminado, retira los restos de limón y notarás un aroma fresco inmediato.
Un error común es dejar la puerta del lavarropas cerrada inmediatamente después de sacar la ropa; lo ideal es dejarla abierta al menos una hora para que el interior se seque por completo y evitar la proliferación de hongos.