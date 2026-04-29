Cómo lavar acolchados y frazadas en el lavarropas sin dañarlo

Cómo lavar acolchados en el lavarropas sin dañarlo

Más que un truco casero, esta es una guía de consejos para evitar daños en el lavarropas. Cuando colocamos peso de más en el tambor, objetos duros como zapatillas y productos de limpieza no aptos, podemos generar daños importantes.

Lo primero que tienes que saber es que el lavarropas soporta cierta cantidad de peso, dependiendo del modelo y el tamaño del tambor. En general, un lavarropas de 10 kg o de 8 kg puede soportar una colcha liviana o un acolchado de plumas.

Si tienes una frazada fina o de cama pequeña, una colcha o edredón liviano o una colcha nordica, puedes colcoarla sin problemas en el lavarropas, pero nunca amontonada o apretada con otras mantas.

Lee bien las etiquetas del acolchado antes de lavarlo y revisa que sea apta para lavarropas. Nunca metas una manta a presión y distribuye bien el peso para evitar que el aparato pierda equilibrio.

colcha Nunca metas varias colchas o prendas en el lavarropas al mismo tiempo.

No deberías poner varias mantas en el lavarropas o un acolchado con otras prendas. Lava las frazadas y colchas solas.

El truco casero está en elegir bien el ciclo de lavado. Selecciona un ciclo delicado para prendas voluminosas, con agua fría y un detergente líquido que no deje tantos residuos.

Si un acolchado solo indica limpieza en seco, bajo ningún punto lo metas en el lavarropas. En estos casos, la mejor opción es llevar la manta a una lavandería profesional.

Truco casero: consejos para mantener limpio el acolchado

Utiliza una funda nórdica para proteger el acolchado de la suciedad.

Seca el acolchado al aire libre de manera horizontal sobre una superficie plana.

Limpia las manchas apenas aparecen para evitar que se impregnen.

Guarda los acolchados en bolsas de plástico cuando no los uses y realiza un lavado en lavarropas al finalizar y comenzar la temporada de frío.

acolchado Lee bien las etiquetas de las colchas antes de meterlas en el lavarropas.

Para cuidar y mantener el lavarropas limpio, también hay que considerar algunas cuestiones como dejar la puerta abierta siempre que no lo estés usando, limpiar los filtros con frecuencia y limpiar la humedad acumulada en la goma.