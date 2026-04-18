El misterio del panel: por qué tu lavarropas dice "5 minutos" y demora más de 10

Si algo cambia durante el proceso, el sistema recalcula el tiempo en tiempo real. Más precisamente, existen varios factores que obligan a tu lavarropas a "mentirte" sobre la hora de finalización del ciclo de lavado. Los más comunes son los siguientes:

El desequilibrio de la carga: esta es la causa más común. Si estás lavando una frazada pesada o pocas prendas que se amontonan de un solo lado, el tambor detecta una vibración peligrosa.

Para evitar que el electrodoméstico sufra daños estructurales o "camine" por el lavadero, el sistema detiene el centrifugado, gira lentamente para redistribuir la ropa y vuelve a intentarlo. Este proceso puede repetirse varias veces, sumando minutos extra al reloj.

ropa, lavarropas Debes equiilibrar las cargas a la hora de lavar tu ropa.

Exceso de espuma: si te pasaste con la dosis de detergente, los sensores detectarán un nivel de espuma mayor al permitido.

Para que tus prendas no salgan con manchas blancas, el equipo inicia ciclos de enjuague adicionales de forma automática.

Problemas con el suministro: si la presión de agua es baja o el filtro de entrada está parcialmente tapado, el llenado será más lento. Lo mismo ocurre si el agua entra muy fría y has seleccionado un programa con temperatura: el reloj se detendrá hasta que la resistencia interna logre calentar el agua a los grados deseados.

Cómo evitar este problema

Para que tu electrodoméstico respete los tiempos del panel, asegúrate de no sobrecargarlo, utiliza la cantidad justa de jabón y realiza una limpieza periódica de los filtros.

Como puedes ver, el hecho de entender estos comportamientos no solo te ahorarrá frustaciones, sino que ayudará a prolongar la vida útil de tu lavarropas.