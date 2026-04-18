Muchas son las veces que el tiempo de lavarropas pasa de transformarse de un breve lapso a una espera completamente eterna. Sin embargo, tienes que saber que esto no se trata de un error de fábrica, como tampoco de un fantasma en la máquina.
El misterio del panel: por qué tu lavarropas dice "5 minutos" y demora más de 10
Si tu lavarropas demora más de lo normal, en muchos equipos esto no significa un problema. ¿Cómo lograr un lavado de ropa puntual?
Más precisamente, hay que decir que detrás de esta pequeña demora en el lavado de la ropa hay una explicación lógica vinculada a la tecnología de tu electrodoméstico.
Qué significa que el lavarropas demore más allá de lo que dice el panel
Los lavarropas modernos no son simples cajas que giran. Están equipados con sensores de carga y sistemas de seguridad que priorizan el cuidado de tu ropa y la integridad del aparato. Cuando el panel marca que faltan 5 minutos, en realidad te está dando un estimado bajo condiciones ideales.
Si algo cambia durante el proceso, el sistema recalcula el tiempo en tiempo real. Más precisamente, existen varios factores que obligan a tu lavarropas a "mentirte" sobre la hora de finalización del ciclo de lavado. Los más comunes son los siguientes:
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El desequilibrio de la carga: esta es la causa más común. Si estás lavando una frazada pesada o pocas prendas que se amontonan de un solo lado, el tambor detecta una vibración peligrosa.
Para evitar que el electrodoméstico sufra daños estructurales o "camine" por el lavadero, el sistema detiene el centrifugado, gira lentamente para redistribuir la ropa y vuelve a intentarlo. Este proceso puede repetirse varias veces, sumando minutos extra al reloj.
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Exceso de espuma: si te pasaste con la dosis de detergente, los sensores detectarán un nivel de espuma mayor al permitido.
Para que tus prendas no salgan con manchas blancas, el equipo inicia ciclos de enjuague adicionales de forma automática.
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Problemas con el suministro: si la presión de agua es baja o el filtro de entrada está parcialmente tapado, el llenado será más lento. Lo mismo ocurre si el agua entra muy fría y has seleccionado un programa con temperatura: el reloj se detendrá hasta que la resistencia interna logre calentar el agua a los grados deseados.
Cómo evitar este problema
Para que tu electrodoméstico respete los tiempos del panel, asegúrate de no sobrecargarlo, utiliza la cantidad justa de jabón y realiza una limpieza periódica de los filtros.
Como puedes ver, el hecho de entender estos comportamientos no solo te ahorarrá frustaciones, sino que ayudará a prolongar la vida útil de tu lavarropas.