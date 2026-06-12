Colocar vinagre en el lavarropas: para qué sirve y cuáles son los beneficios

Uno de los principales beneficios del vinagre es que puede ayudar a eliminar restos de jabón y suavizante que se acumulan con el tiempo tanto en las prendas como en el interior del lavarropas, que son los responsables de los malos olores y la pérdida de suavidad de algunas telas.

Además, este truco casero también es utilizado para combatir los olores desagradables que pueden aparecer cuando la humedad queda atrapada dentro de la máquina. En este caso, debes realizar un ciclo de lavado vacío con el material.

ropa, lavarropas Con este truco casero, puedes neutralizar los malos olores.

Al agregar una pequeña cantidad de vinagre en el compartimento destinado al suavizante, ayuda a que las fibras queden menos rígidas sin necesidad de utilizar productos adicionales.

Pasando en limpio, tienes que saber que los beneficios de usar vinagre en el lavarropas son los que se muestran a continuación:

Ayuda a neutralizar malos olores.

Contribuye a eliminar residuos de detergente.

Puede dejar las prendas más suaves.

Favorece la limpieza interna del lavarropas.

Es una alternativa económica y fácil de conseguir.

La recomendación de los expertos

Los especialistas recomiendan no abusar de este método. Aunque el vinagre puede ser útil para tareas de mantenimiento ocasionales, algunos fabricantes señalan que su uso excesivo podría afectar ciertas piezas de goma con el paso del tiempo.

Por este motivo, antes de aplicar este truco casero de manera frecuente, siempre es conveniente consultar las recomendaciones del fabricante del lavarropas.