El lavarropas es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa y que más expuesto está al sarro que contiene el agua. Uno de los sectores o partes del lavarropas que más sarro y restos de jabón junta es el compartimento superior donde se colocan los productos de lavado.
Cómo se pueden descalcificar los compartimentos del lavarropas, usando un poco de vinagre
Los compartimentos del lavarropas, donde va el jabón, el suavizante o el detergente, muchas veces se llenan de sarro y mugre
Para descalificar y limpiar los pegotes en esta zona del lavarropas, se puede usar un poco de vinagre blanco, de alcohol o de manzana. El vinagre es un ingrediente con muchísimas propiedades, no solo nutricionales, también de limpieza y desinfección.
Existen dos tipos de vinagre o dos grupos principales: el vinagre que se elabora a través de un proceso natural de fermentado y el vinagre que se elabora al destilar el ácido acético puro. Esta segunda variedad es más ácida, concentrada y solo se puede usar para limpiar.
El vinagre de limpieza, al ser más concentrado, descalcifica mejor las superficies y remueve mucho más rápido el sarro y los restos de jabón seco. El sarro es una sustancia blanca y seca que se forma por cúmulos de minerales presentes en el agua. El ácido del vinagre transforma la consistencia del sarro y lo vuelve soluble en agua, un punto clave para poder limpiarlo.
Paso a paso: cómo limpiar el sarro en los compartimentos del lavarropas
Los compartimentos del lavarropas suelen estar llenos de mugre, jabón, sarro, pegotes de todo tipo y a veces tienen algunas pelusas de la ropa. Para descalificar los compartimentos del lavarropas, vas a necesitar un poco de vinagre de limpieza, un cepillo de limpieza, agua y bicarbonato (opcional).
- Si los compartimentos del lavarropas se pueden sacar completamente, limpiar va a ser mucho más sencillo; si no, los puedes limpiar puestos en el lavarropas.
- Abre el compartimento y coloca dentro de cada uno (suelen venir divididos en tres para los diferentes productos), una tapa de vinagre blanco, una cucharadita de bicarbonato y agua tibia. Deja que el vinagre actúe por al menos media hora.
- Refriega con el cepillo para remover el sarro y el jabón ablandados por el vinagre. Se puede adaptar un cepillo de dientes para refregar mejor.
- Retira el agua y los restos de vinagre o mugre de los compartimentos del lavarropas y enjuaga con bastante agua.
¿En qué otras partes del lavarropas se puede poner vinagre?
El vinagre se puede usar para limpiar la goma del lavarropas y evitar que se formen hongos en ella, siempre rebajado con agua para que no se queme el plástico.
También se puede usar un poco de vinagre para limpiar el tambor del lavarropas y eliminar el sarro acumulado. En algunos trucos se usa vinagre para limpiar la ropa o para remojarla antes de meterla al lavarropas y que quede más suave; sin olores fuertes.