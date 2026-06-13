Cómo se pueden descalcificar los compartimentos del lavarropas, usando un poco de vinagre

El vinagre de limpieza, al ser más concentrado, descalcifica mejor las superficies y remueve mucho más rápido el sarro y los restos de jabón seco. El sarro es una sustancia blanca y seca que se forma por cúmulos de minerales presentes en el agua. El ácido del vinagre transforma la consistencia del sarro y lo vuelve soluble en agua, un punto clave para poder limpiarlo.

Paso a paso: cómo limpiar el sarro en los compartimentos del lavarropas

Los compartimentos del lavarropas suelen estar llenos de mugre, jabón, sarro, pegotes de todo tipo y a veces tienen algunas pelusas de la ropa. Para descalificar los compartimentos del lavarropas, vas a necesitar un poco de vinagre de limpieza, un cepillo de limpieza, agua y bicarbonato (opcional).

lavarropas y vinagre El vinagre ablanda y remueve el sarro.

Si los compartimentos del lavarropas se pueden sacar completamente, limpiar va a ser mucho más sencillo; si no, los puedes limpiar puestos en el lavarropas. Abre el compartimento y coloca dentro de cada uno (suelen venir divididos en tres para los diferentes productos), una tapa de vinagre blanco, una cucharadita de bicarbonato y agua tibia. Deja que el vinagre actúe por al menos media hora. Refriega con el cepillo para remover el sarro y el jabón ablandados por el vinagre. Se puede adaptar un cepillo de dientes para refregar mejor. Retira el agua y los restos de vinagre o mugre de los compartimentos del lavarropas y enjuaga con bastante agua.

¿En qué otras partes del lavarropas se puede poner vinagre?

El vinagre se puede usar para limpiar la goma del lavarropas y evitar que se formen hongos en ella, siempre rebajado con agua para que no se queme el plástico.

goma del lavarropas Se puede usar vinagre para limpiar varias partes del lavarropas.

También se puede usar un poco de vinagre para limpiar el tambor del lavarropas y eliminar el sarro acumulado. En algunos trucos se usa vinagre para limpiar la ropa o para remojarla antes de meterla al lavarropas y que quede más suave; sin olores fuertes.