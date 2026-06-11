Moho en el lavatorio y bañera del baño: cómo renovar la silicona, paso a paso

Afortunadamente, reemplazar este sellador no requiere contratar a un especialista ni realizar grandes obras. Con paciencia y los materiales adecuados, es posible renovar por completo el aspecto del baño en una sola tarde.

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Baño sin moho: herramientas para la renovación de la silicona

Antes de poner manos a la obra, es fundamental reunir las herramientas precisas para que el trabajo sea prolijo y duradero: