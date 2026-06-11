Moho en el lavatorio y bañera del baño: cómo renovar la silicona, paso a paso

El baño es uno de los espacios del hogar que más sufre las consecuencias de la humedad diaria. Sin importar cuánto se limpie, llega un momento en que la silicona que sella el lavatorio o la bañera, comienza a ponerse negra. Ese moho, además de ser antiestético, puede ser perjudicial para la salud.
Afortunadamente, reemplazar este sellador no requiere contratar a un especialista ni realizar grandes obras. Con paciencia y los materiales adecuados, es posible renovar por completo el aspecto del baño en una sola tarde.
Baño sin moho: herramientas para la renovación de la silicona
Antes de poner manos a la obra, es fundamental reunir las herramientas precisas para que el trabajo sea prolijo y duradero:
- Herramienta de extracción: un cúter afilado o una espátula rasqueta.
- Limpiadores: lavandina o spray antihongos y alcohol etílico.
- Protección: cinta de enmascarar (cinta de pintor).
- Material de sellado: un cartucho de silicona con fungicida (especial para baños y cocinas) y una pistola aplicadora.
- Extras: papel absorbente o trapos limpios y un vaso con agua y unas gotas de detergente.
Baño sin moho: paso a paso para un sellado perfecto
- Remover la silicona vieja: el error más común y el que garantiza un rápido fracaso es aplicar silicona nueva sobre la vieja. Con la ayuda del cúter o la rasqueta, se debe cortar la silicona antigua por ambos bordes (contra la pared y contra el sanitario) y tirar de ella. Si hay restos rebeldes, se puede raspar con cuidado de no rayar los azulejos.
- Limpieza profunda y desinfección: una vez retirada toda la goma vieja, la zona debe quedar impecable. Se recomienda limpiar profundamente con lavandina o un producto específico para eliminar cualquier espora de moho sobreviviente.
- El dato clave: antes de aplicar el nuevo producto, la superficie debe estar 100% seca. Pasarle un trapo con alcohol y usar un secador de pelo sobre las juntas es un excelente truco para acelerar el proceso y asegurar que no quede ni una gota de humedad.
- Preparar la zona: para lograr una línea recta y de aspecto completamente profesional, se debe colocar cinta de enmascarar a ambos lados de la junta que se va a sellar, dejando un canal libre de unos pocos milímetros de ancho en el medio.
- Aplicación de la silicona nueva: cortar el pico del cartucho de silicona en un ángulo de 45 grados. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora y comenzar a rellenar la junta con una presión constante. Es vital avanzar de forma continua y sin pausas bruscas para evitar grumos o huecos de aire.
- El alisado final: este es el gran secreto de los profesionales. Inmediatamente después de aplicar el cordón, hay que humedecer la yema del dedo en el agua con detergente y pasarlo suavemente sobre la silicona fresca para alisarla y compactarla. Acto seguido, retirar la cinta de enmascarar con cuidado antes de que el producto comience a secarse.
Cómo evitar que el moho regrese al baño
- Una vez finalizado el trabajo y respetado el tiempo de secado (generalmente 24 horas), el cuidado diario es fundamental para extender la vida útil del nuevo sellador.
- Ventilar a diario: abrir la ventana o dejar encendido el extractor tras cada ducha reduce la condensación en el ambiente de forma drástica.
- Secar las superficies: pasar un paño o secador de goma por las paredes de la ducha y los bordes de la bañera evita que el agua quede estancada sobre la silicona.
- Limpieza regular: usar limpiadores neutros frecuentemente previene la acumulación de jabón y grasitud, que son el alimento principal de los hongos.
Renovar las juntas no solo le devuelve el brillo y la sensación de limpieza extrema a este sector de la casa, sino que previene daños estructurales a largo plazo. Un pequeño trabajo de mantenimiento que transforma por completo el ambiente.