Vinagre para limpiar las manchas difíciles en los azulejos del baño: ¿cómo se usa?

Para limpiar el baño en general, se puede usar vinagre, pero siempre recordando que este producto elimina ciertos tipos de bacterias y hongos, pero no todas las especies. No solo sirve para matar microorganismos; el vinagre también se puede usar para limpiar en profundidad los azulejos del baño, cuando se llenan de sarro o restos de jabón.

En esta ocasión te voy a enseñar a limpiar los azulejos del baño usando vinagre. Un truco muy sencillo, económico, efectivo y seguro.

¿Por qué el vinagre sirve para limpiar?

El vinagre es un ácido, y como todo ácido, tiene propiedades abrasivas y corrosivas. No es un producto químico potente ni peligroso, pero actúa de una forma muy efectiva si se lo usa de manera controlada y progresiva. El vinagre, como el jugo de limón y otros cítricos, al ser productos ácidos, logra descomponer y romper partículas que causan mal olor o generan manchas.

Esto se nota, por ejemplo, cuando usamos vinagre para eliminar el sarro de los metales o el óxido Lo que hace este ingrediente es transformar a través de la acidez las estructuras que componen a estas sustancias; las vuelve solubles en agua y las remueve definitivamente.

Hongos baño El vinagre ablanda y remueve diferentes sustancias.

Lo mismo pasa cuando usamos vinagre para eliminar o neutralizar malos olores del baño o la cocina: descompone partículas que causan ese mal olor. Asimismo, el pH bajo del vinagre funciona como fungicida natural; por eso se usa para eliminar hongos o moho. La acidez altera el entorno del hongo, descomponiendo sus estructuras celulares e impidiendo que sigan creciendo.

Cómo usar vinagre para limpiar las manchas en los azulejos del baño

Para limpiar las manchas, hongos y restos de jabón en los azulejos del baño, vas a tener que preparar una mezcla con vinagre destilado y agua y tenerla siempre a mano.

azulejos sucios Esta mezcla con vinagre se puede tener siempre preparada y lista para usar.

Solo hay que colocar partes iguales de ambas sustancias, agitar y rociar todos los azulejos del baño sucios. Pasa una esponja para reflejar y luego seca con papel descartable para que no se acumule humedad. Esta mezcla de vinagre se puede usar en azulejos de la cocina, en los espejos, pisos e inodoros.