Colocar una pizca de sal en el café: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Por qué se recomienda colocarle un poco de sal al café

Aunque de entrada pueda sonar como una combinación extraña o un error de cocina, esta práctica tiene una explicación científica fascinante y ofrece múltiples beneficios para los amantes del café.

La razón por la que se recomienda este hábito no es para que el café adquiera un gusto salado, sino por cómo reacciona nuestro paladar. Las papilas gustativas de la lengua humana tienen receptores específicos para los distintos sabores, y con la sal bloquean el amargor del café.

Al suprimir esa nota discordante, el cerebro percibe al café de una manera completamente diferente, mucho más suave y equilibrada.

Tomar café con sal La reducción calórica es uno de los beneficios de este truco.

Por otro lado, uno de los grandes beneficios de este truco es la reducción calórica. Muchas personas añaden cremas y azúcares solo para tolerar el sabor del café negro. Una cantidad mínima de sal logra el mismo efecto suavizante.

Como puedes ver, este truco es el salvavidas ideal para los cafés comerciales de baja calidad o de tueste ultra oscuro, que suelen ser excesivamente amargos por defecto.

Moderación, la clave del truco

La moderación es la clave para no arruinar la bebida. Los expertos recomiendan utilizar una cantidad diminuta: una pizca ligera de sal (que se pueda sostener en las yemas de dos dedos) por cada recipiente.

Esta se puede agregar directamente a la taza una vez servida, o bien mezclarse con el café molido antes de iniciar el proceso de filtrado en la cafetera.