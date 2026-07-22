Cuánto debe medir la mampara del baño para evitar que el agua salga de la ducha

Para evitar que el agua se escape sin control adentro de tu baño, los diseñadores de interiores y especialistas en reformas coinciden en una serie de medidas mínimas y reglas técnicas que garantizan un espacio funcional y seco.

La mampara es una de las nuevas tendencias en el baño de casa.

La medida mínima de la mampara para evitar inundaciones en el baño

El principal error al planificar la decoración del baño es escatimar en el ancho del cristal. Según los expertos, para que una mampara fija o de hoja batiente retenga eficazmente las salpicaduras, debe medir como mínimo 100 centímetros de ancho (un metro lineal).