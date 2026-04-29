3 beneficios de llenar el lavamanos del baño con vinagre

Hoy te voy a contar cómo puedes combinar estos dos elementos de la casa: el vinagre y el baño. Pero no el baño en general, sino una de sus partes y quizás la que más se ensucia y tapa en el día a día: el lavamanos.

El lavamanos está expuesto a la mugre, el sarro, los malos olores, los restos de jabón, los pelos y la suciedad en general.

El vinagre puede tener muchos beneficios y a continuación te comparto tres de ellos. Presta atención para conocer este procedimiento de limpieza.

Vinagre en el lavamanos del baño: 3 beneficios de limpieza

Antes de usar vinagre en el baño es importante conocer sus propiedades, para aprovecharlas de manera segura.

El vinagre de limpieza logra remover y eliminar cierto tipo de bacterias, hongos u plagas pequeñas. Es un producto descalcificador que ablanda el sarro de los metales y elimina el óxido.

También se usa vinagre para trucos de limpieza que buscan remover los hongos pegados en las paredes o en el techo y en algunos procedimientos destinados a neutralizar los malos olores.

vinagre en el lavamanos Coloca una mezcla de vinagre y agua en el lavamanos del baño.

Colocar vinagre blanco en el lavamanos, llenarlo hasta arriba y dejarlo en reposo por unas cuantas horas; puede servir para 3 cosas:

Si dejas el lavamanos lleno de vinagre por unas cuantas horas, puedes remover todo el sarro pegado en las paredes del mismo.

por unas cuantas horas, puedes remover todo el sarro pegado en las paredes del mismo. El vinagre en este objeto del baño también sirve para limpair los pegotes de jabón.

en este objeto del también sirve para limpair los pegotes de jabón. Si luego de llenar el lavamanos con vinagre dejamos que este ingrediente se vaya por las tuberías, podemos ablandar el sarro, los hongos y la grasa de la grifería.

Otras cosas del baño que se pueden limpiar con vinagre

Con vinagre se pueden limpiar varias cosas del baño. Este producto de limpieza es ideal para remover el sarro de la ducha, sobre todo del cabezal o rosa por donde sale el agua.

limpiar sarro del inodoro Siempre es bueno tener una botella de vinagre a mano en el baño.

El vinagre es perfecto para limpiar espejos, mamparas y ventanas del baño. También se puede usar para neutralizar los malos olores del baño y realizar una limpieza profunda del inodoro.