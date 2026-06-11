Cómo mejorar la presión del agua de la ducha usando un cepillo de dientes: truco casero efectivo

Para recuperar el rendimiento original de tu grifería sin necesidad de desarmar estructuras complejas ni utilizar productos químicos corrosivos, lo que tienes que hacer es eliminar el sarro que se ha acumulado.

Ahí es donde entra el vinagre blanco, que es un ácido acético natural excelente para disolver el calcio acumulado. Mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua tibia dentro de una bolsa plástica resistente. Envolvé el cabezal de la ducha con la bolsa, asegurándote de que todos los orificios queden completamente sumergidos en el líquido y sujétala firmemente con un precinto.

cepillo de dientes Tu cepillo de dientes viejo puede ser un excelente producto de limpieza.

Una vez transcurrido el tiempo de remojo, que no debe extenderse más allá de los 30 minutos, retirá la bolsa plástica con cuidado. El sarro, que antes estaba duro como una piedra, ahora tendrá una consistencia pastosa o debilitada. Es aquí donde el cepillo de dientes viejo cumple su rol fundamental.

Utilizá las cerdas para frotar enérgicamente toda la superficie de los orificios de la ducha, con movimientos circulares que harán que todo se desprenda por completo.

Para culminar el proceso con éxito, abrí la canilla del agua caliente a máxima potencia durante aproximadamente 30 segundos. La presión interna del agua arrastrará cualquier residuo de sarro que haya quedado suelto o flojo en el interior de los conductos, expulsándolo hasta el exterior.

Cada cuánto tiempo llevar a cabo esta limpieza

Para evitar este tipo de problemas en la ducha, lo ideal es realizar este tipo de limpieza cada un período de tres o cuatro meses. De esta forma, tu baño se mantendrá en condiciones y siempre con buena presión.

Si este truco casero no funciona, será mejor que te contactes con un plomero especialista para solucionar el problema. Cambiar la flor de tu ducha también puede ser una opción viable.