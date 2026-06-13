Cada cuántos días se recomienda limpiar el inodoro para eliminar bacterias: esto dicen los especialistas

limpieza inodoro Descubrí cada cuántos días se recomienda limpiar el inodoro.

Esta rutina frecuente previene la proliferación de microorganismos, la aparición de depósitos incrustados (como por ejemplo sarro y cal) y los malos olores antes de que se vuelvan perceptibles.

De acuerdo con las advertencias de los profesionales, el foco principal de contaminación suele pasar desapercibido por los usuarios: el asiento del inodoro. Esta superficie es, de hecho, uno de los componentes que concentra bacterias con mayor velocidad, facilitando que los agentes nocivos se extiendan rápidamente hacia otros elementos del baño, tales como el bidet o el lavamanos.

Por este motivo, los expertos sostienen que el asiento del retrete debe ser desinfectado de manera obligatoria cada vez que se realice el aseo del baño.

inodoro Dejá tu inodoro libre de bacterias gracias a este truco de limpieza.

En consecuencia, para garantizar una desinfección efectiva y optimizar el esfuerzo, debemos hacer la limpieza de la siguiente forma:

Comenzar por la parte superior del inodoro eliminando de forma exhaustiva cualquier residuo de cal o manchas de orina con la ayuda de un limpiador específico para baños .

eliminando de forma exhaustiva cualquier residuo de cal o manchas de orina con la ayuda de un limpiador específico para . Luego pasar al borde interno. Esta sección oculta gran cantidad de gérmenes. Debemos verter el limpiador líquido directamente debajo del borde y frotar con la ayuda de un cepillo por toda la circunferencia.

Para mantener el fondo libre de suciedad, añadir el limpiador líquido en el flujo del agua y frotar con el cepillo para remover sedimentos pesados.

Por último, repasar la superficie externa y los botones de la mochila utilizando un paño limpio empapado con lavandina.

De esta forma, el inodoro no solo quedará reluciente, sino que también habremos eliminado las bacterias y gérmenes que pueden ser foco de infección.