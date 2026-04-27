Rociar el espejo con vinagre: qué significa este truco y cuáles son sus beneficios

Más allá del origen y composición del vinagre, es importante saber para qué se usa, en qué superficies no se debería colocar y qué pasa cuando lo rociamos sobre ciertos materiales. Hoy te cuento qué significa el viejo truco del vinagre en el espejo y cómo puedes aprovechar sus beneficios.

Vinagre en el espejo: ¿para qué sirve y qué significa este truco?

Este truco no tiene nada que ver con las energías ni las vibras positivas del hogar. Es meramente un truco de limpieza con vinagre que puede solucionarte tres problemas comunes que aparecen cuando se trata de espejos y mugre: las marcas de dedos en el cristal, el óxido en el marco y las manchas de tierra o gotas de agua.

Limpiar un espejo no es la actividad más divertida del mundo y, por lo general, no queda perfecto. Siempre nos queda alguna marquita de agua o alguna línea de polvo por limpiar.

espejo y vinagre Usa vinagre para eliminar las manchas del espejo.

Para realizar este truco con vinagre vas a necesitar: un recipiente recargable con pico pulverizador, agua tibia, vinagre blanco, papel descartable y un paño suave que no libere pelusas.

Coloca dentro del recipiente rociador partes iguales de agua y vinagre. Si el agua está un poco tibia, mejor. Agita bien la mezcla y déjala que repose unos minutos. Rocía vinagre en los espejos de la casa y deja que actúe por unos 10 minutos. Consejo extra: si tienes la posibilidad de recostar el espejo para limpiarlo de manera horizontal y que no chorree vinagre, mucho mejor. Pasa el paño y frota apenas el espejo para remover las marcas, los pegotes, el polvo, los hongos y el óxido que puede formarse en el marco. Para finalizar este truco, seca el espejo muy bien con el papel descartable, realizando movimientos en una sola dirección para no dejar marcas.

Un truco puede ser peligroso: con qué no hay que limpiar el espejo

Ya sabes qué significa el truco del vinagre; ahora debes saber que existen algunos trucos que no son tan buenos para tus espejos.

Usar productos como amoniaco, cloro o lavandina puede ser muy dañino para tu espejo y poco efectivo.

Limpiar espejos Los productos químicos abrasivos pueden dañar el espejo.

Dejar humedad en el espejo y no secarlo bien a la larga puede favorecer la aparición de moho o la hinchazón o rotura si el marco es de madera.

Usar esponjas de platos, trapos con pelusas, cepillos o estropajos puede rayar permanentemente el material del espejo.