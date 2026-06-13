La nueva carrera de Perforista Minero desbordó las expectativas y Mendoza busca sumar docentes especializados

mineria perforacion kobrea malargue La perforación minera es una de las técnicas en la etapa de exploración. Mendoza tiene proyectos de cobre en esta etapa crucial.

El perfil del perforista minero

La propuesta académica apunta a formar técnicos capacitados para operar equipos de perforación en proyectos mineros tanto a cielo abierto como subterráneos. El plan de estudios incluye contenidos sobre seguridad laboral, geología aplicada, mantenimiento de equipos y prácticas profesionalizantes orientadas a la realidad de la actividad.

Desde la institución destacaron que se priorizará a los postulantes que cuenten con experiencia comprobable en operaciones mineras, entendiendo que la formación práctica resulta fundamental para preparar a los futuros trabajadores del sector.

Los interesados deberán tener disponibilidad para dictar clases los jueves y viernes en horario vespertino, además de los sábados por la mañana. También se valorarán antecedentes en docencia y el manejo de herramientas virtuales de enseñanza.

proyecto el perdido mineria malargue En el Distrito Malargüe Occidental hay varios proyectos en la etapa de exploración minera. Imagen ilustrativa.

La convocatoria se enmarca en la estrategia de Mendoza para acompañar el crecimiento de la minería con mano de obra calificada. Con proyectos en distintas etapas de desarrollo y nuevas inversiones en evaluación, la provincia busca fortalecer la formación de recursos humanos y generar perfiles técnicos alineados con las necesidades de una industria que demanda cada vez más personal especializado.

Las postulaciones se realizan de manera digital a través de los canales oficiales de INSUTEC, donde los aspirantes deben acreditar su trayectoria profesional y experiencia vinculada a los contenidos de la carrera.

Este es el link para postularse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrdM1WHNMJKiHKVNPy2UTODOG5IWGS4M3ibrzZjS6HSEvJUw/viewform