La nueva carrera de Perforista Minero desbordó las expectativas y Mendoza busca sumar docentes especializados

La fuerte demanda que despertó la Formación Profesional en Perforación Minera confirmó el creciente interés que genera la actividad minera en Mendoza. Ante la gran cantidad de inscriptos, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Instituto de Educación Superior INSUTEC lanzaron una convocatoria para incorporar docentes con experiencia en la industria de la minería.
La carrera, presentada este año como una de las nuevas ofertas de formación técnica vinculadas al desarrollo productivo de la provincia, recibió una cantidad de postulaciones superior a la prevista. La respuesta obligó a las autoridades educativas a reorganizar aspectos operativos y académicos, e incluso a suspender temporalmente las inscripciones.
Frente a este escenario, INSUTEC abrió la búsqueda de profesionales, ingenieros y especialistas vinculados a la perforación y a distintas áreas de la minería para conformar el cuerpo docente de la tecnicatura.
El perfil del perforista minero
La propuesta académica apunta a formar técnicos capacitados para operar equipos de perforación en proyectos mineros tanto a cielo abierto como subterráneos. El plan de estudios incluye contenidos sobre seguridad laboral, geología aplicada, mantenimiento de equipos y prácticas profesionalizantes orientadas a la realidad de la actividad.
Desde la institución destacaron que se priorizará a los postulantes que cuenten con experiencia comprobable en operaciones mineras, entendiendo que la formación práctica resulta fundamental para preparar a los futuros trabajadores del sector.
Los interesados deberán tener disponibilidad para dictar clases los jueves y viernes en horario vespertino, además de los sábados por la mañana. También se valorarán antecedentes en docencia y el manejo de herramientas virtuales de enseñanza.
La convocatoria se enmarca en la estrategia de Mendoza para acompañar el crecimiento de la minería con mano de obra calificada. Con proyectos en distintas etapas de desarrollo y nuevas inversiones en evaluación, la provincia busca fortalecer la formación de recursos humanos y generar perfiles técnicos alineados con las necesidades de una industria que demanda cada vez más personal especializado.
Las postulaciones se realizan de manera digital a través de los canales oficiales de INSUTEC, donde los aspirantes deben acreditar su trayectoria profesional y experiencia vinculada a los contenidos de la carrera.
Este es el link para postularse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrdM1WHNMJKiHKVNPy2UTODOG5IWGS4M3ibrzZjS6HSEvJUw/viewform