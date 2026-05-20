Con el impulso de la minería en Mendoza fue creada la carrera de perforista

anuncio de la carrera de perforista minero1 Autoridades del área de minería y de educación, en el anuncio de la nuev carrera: perforista minero. Foto: Gobierno de Mendoza

Un perfil clave para el desarrollo local

Mariela Ramos destacó el rol de la Dirección de Educación Superior de la DGE para acompañar el crecimiento provincial: "Estamos buscando y formando los perfiles necesarios. La provincia aprobó 61 proyectos entre 2024 y 2025, lo que implica una gran demanda del perfil de perforista, que actúa no solamente en la exploración, sino también en el período de extracción". Y remarcó que se trabaja bajo lineamientos de sostenibilidad junto a otras carreras ya existentes como Recursos Renovables, Petróleo y Gas, Minería y Obras Viales.

Jerónimo Shantal enfatizó la urgencia de contar con estos profesionales en el territorio: "Responde a una necesidad que tenemos en Mendoza, que es la de explorar. Sabemos que tenemos el recurso, pero un paso fundamental para avanzar en la evolución de la información geológica es la exploración, y para eso la primera actividad que se necesita son los perforistas".

Shantal advirtió que actualmente es un perfil muy difícil de conseguir, ya que tradicionalmente dependía del traspaso de experiencia informal dentro de las empresas. "Buscamos impulsar esta carrera para que en las próximas temporadas las empresas no tengan que salir a buscar personal afuera y tengan la posibilidad de contratar mendocinos", concluyó el director de Minería.

Detalles de la carrera e inscripciones

La nueva formación profesional se dictará en el IES 9-019 Insutec, ubicado en la Ciudad de Mendoza, y tendrá una duración de un año. La modalidad de cursado será híbrida: la parte teórica se dictará de forma virtual, mientras que las prácticas profesionales serán presenciales.

Inscripciones : abrirán el próximo miércoles 27 de mayo a través de la página web del instituto.

: abrirán el próximo miércoles 27 de mayo a través de la página web del instituto. Inicio de clases : agosto de 2026.

: agosto de 2026. Requisitos: tener el secundario completo o ser mayor de 25 años. Para ingresar, se deberá rendir un examen.