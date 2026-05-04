Ni el motor, ni la bandeja: el impensado lugar de la heladera en donde se esconden las cucarachas

El impensado lugar de la heladera en donde puedes encontrar cucarachas

Tradicionalmente, cuando pensamos en una heladera infestada, los expertos señalan al motor (compresor) o a la bandeja de evaporación como los puntos críticos debido a su calor. Sin embargo, existe un escondite mucho más cercano, accesible y peligroso: los burletes.

Los burletes son las gomas elásticas que aseguran el cierre hermético de la puerta de la heladera. Aunque parecen simples accesorios técnicos, para las plagas representan pueden habitarlos por diferentes razones.

La mayoría de los burletes tienen una estructura interna hueca para albergar imanes. Si la goma tiene una mínima rajadura, se convierte en un túnel oscuro y de protección.

cucarachas, plagas Puedes eliminar a las cucarachas con una serie de elementos caseros.

A diferencia del motor de la heladera, que puede alcanzar temperaturas extremas que lleguen a matar a los ejemplares, el burlete mantiene un calor constante pero moderado.

Además, este lugar de la heladera acumula la mayor cantidad de materia orgánica, por eso puede convertirse en el favorito de las cucarachas.

Cómo limpiar esta parte de la heladera

No utilices aerosoles directamente sobre la goma, ya que el olor contaminará tu comida. La mejor solución son las gotas de cebo en gel colocadas en las esquinas donde el burlete se une al metal de la puerta.

Más precisamente, puedes usar una mezcla de agua tibia, detergente neutro y un poco de vinagre. Usa un cepillo de dientes viejo para fregar dentro de los pliegues del burlete. Evita químicos corrosivos que puedan resecar la goma.