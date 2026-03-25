Nación repartió ATN por $47.000 millones y Mendoza fue una de las 3 provincias más beneficiadas

Aunque para el Gobierno se hicieron esperar, finalmente la Nación transfirió a Mendoza fondos por $7.000 millones en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Una suma que coloca a la provincia entre las 3 más beneficiadas del país junto a Corrientes y Entre Ríos.
Históricamente, los ATN representan una caja que surte discrecionalmente a las provincias según la afinidad política de turno con la gestión nacional. La administración Milei niega estar haciendo eso en este último reparto, que distribuyó $47.000 millones.
Lo cierto es que, de esa torta destinada a 11 provincias, a Mendoza -con Cornejo aliado a Milei- le tocó casi un 15%. Una porción que llegó el 20 de marzo y la sitúa entre las más favorecidas, detrás de Corrientes ($8.000 M) y arriba de Entre Ríos ($6.000 M) e incluso la vecina San Juan ($6.000).
Si bien llega como parte del ejercicio 2026, para el Gobierno provincial existe un atraso, luego de un año que enfrentó a Milei con el Congreso por el proyecto de ley para reformar justamente la metodología de distribución de los ATN.
"Aunque no hay un número que Mendoza debería recibir, lo que llegó la semana pasada debería haber entrado en 2025", resaltó el ministro de Hacienda Víctor Fayad a Diario UNO.
Qué destino promete darle Mendoza a los ATN
La referencia de Fayad se relaciona con que en 2025 el gobierno de Milei le giró al Tesoro provincial sólo $3.000 millones. Lo que representa menos de un día de recaudación de impuestos y, a la inversa de esta vez, dejó a Mendoza en el último lote.
Los ATN están previstos en la Ley de Coparticipación Federal (23.548), cuya reforma está en discusión, y se nutren del 1% de impuestos coparticipables. Usualmente se utilizan como un mecanismo de asistencia a las provincias.
Respecto a lo esperado para este año, para el funcionario "no hay un número" porque -aclaró- "los ATN se determinan en base a las declaraciones de emergencia que se van presentando".
En tal sentido, desde el Gobierno anticiparon que buena parte de los $7.000 millones que ya están en la cuenta bancaria de Hacienda irán a asistir a los productores incluidos en la emergencia y/o desastre agropecuario declarados el 12 de febrero.
Esto implica ayuda financiera directa o indirecta (diferimiento de impuestos), para quienes están en emergencia (daños por heladas o granizo de hasta el 79%) o desastre (más del 80%), de la zona Este, Valle de Uco y el Sur provincial.