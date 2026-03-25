Nación repartió ATN por $47.000 millones y Mendoza fue una de las 3 provincias más beneficiadas

atn ministerio de haciendo aportes mendoza Todo un cambio: el detalle de cómo había quedado Mendoza el año pasado en el reparto de fondos de ATN. Datos del Ministerio de Hacienda.

Si bien llega como parte del ejercicio 2026, para el Gobierno provincial existe un atraso, luego de un año que enfrentó a Milei con el Congreso por el proyecto de ley para reformar justamente la metodología de distribución de los ATN.

"Aunque no hay un número que Mendoza debería recibir, lo que llegó la semana pasada debería haber entrado en 2025", resaltó el ministro de Hacienda Víctor Fayad a Diario UNO.

Qué destino promete darle Mendoza a los ATN

La referencia de Fayad se relaciona con que en 2025 el gobierno de Milei le giró al Tesoro provincial sólo $3.000 millones. Lo que representa menos de un día de recaudación de impuestos y, a la inversa de esta vez, dejó a Mendoza en el último lote.

Los ATN están previstos en la Ley de Coparticipación Federal (23.548), cuya reforma está en discusión, y se nutren del 1% de impuestos coparticipables. Usualmente se utilizan como un mecanismo de asistencia a las provincias.

victor fayad alfredo cornejo presupuesto 2026 Víctor Fayad, ministro de Hacienda, junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Mendoza

Respecto a lo esperado para este año, para el funcionario "no hay un número" porque -aclaró- "los ATN se determinan en base a las declaraciones de emergencia que se van presentando".

En tal sentido, desde el Gobierno anticiparon que buena parte de los $7.000 millones que ya están en la cuenta bancaria de Hacienda irán a asistir a los productores incluidos en la emergencia y/o desastre agropecuario declarados el 12 de febrero.

Esto implica ayuda financiera directa o indirecta (diferimiento de impuestos), para quienes están en emergencia (daños por heladas o granizo de hasta el 79%) o desastre (más del 80%), de la zona Este, Valle de Uco y el Sur provincial.