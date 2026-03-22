Los nombres y el detrás de escena de una elección inédita para Cornejo

Cornejo y Milei en la Argentina Week El encuentro de los mandatarios en la gira oficial. Foto: prensa de Gobierno

Ha habido intentos muy cerca del Ejecutivo de que Mariano Confalonieri, el autor del artículo, profundice cuál es la trazabilidad de ese dato y su credibilidad. Es una información muy importante y sensible, desde luego. Adentro no lo creen al 100%. Y no por desconfianza periodística, sino por todo el recorrido que aún falta para el ‘27.

Dato no menor: Confalonieri, al otro día de que Cornejo entrara y saliera de las 100.000 toneladas de acero en el corazón neoyorquino, tuvo un mano a mano bastante largo con el gobernador.

El asunto de fondo sigue siendo este: ¿Será verdad? ¿Milei y Cornejo tienen acordado que el sancarlino posee libertad total para poner al candidato que quiera para el año que viene? De los miembros del gabinete consultados, ninguno (ninguno) tiene la versión de que Milei o Karina Milei se lo hayan dicho así, con todas las letras, al gobernador. Ni en este viaje ni tampoco antes.

Por qué la del '27 es una elección inédita para el gobernador

Como se ha analizado, también puede ser un mensaje del Ejecutivo Nacional para disciplinar a otras provincias y a otros mandatarios: “Fíjense como una cercanía fuerte, una alianza leal y real como la de Cornejo, puede reportar privilegios importantes”.

De cualquier manera, cuesta creer que un LLA que llegue fuerte al 2027 pueda quedarse sin nada en el binomio que gobierne a la provincia. Entonces uno se hace preguntas como la siguiente: ¿Y si ponen al vicegobernador, como algunos prematuramente especulan cerca de calle Peltier? No ponen reparos con el “uno”, pero te piden al “dos”. No es un puesto poco apetecible para un … Facundo Correa Llano, por ejemplo.

Lo que quieren en el Gobierno es que en la carrera no se descarte a Natalio Mema ni a Rodolfo Montero. En la mesa chica de Cornejo ven apenas un poco más atrás a Mercedes Rus y a Jimena Latorre, pero tampoco las sacan del tablero y, al contrario, las potencian. "Tenemos muchos nombres, pero ellas dos están con fuerza”, declaran.

Y es que esta elección es distinta. Distinta a todas las que haya vivido Cornejo antes, aún ya estando en el poder. No podrá hacer una de sus jugadas clásicas, que es esperar a último momento para definir; estirarlo todo hasta el borde final y recién entonces mostrar quién era su elegido. Esta vez, ese movimiento está vedado y lo admiten desde adentro. ¿Por qué? Porque los lanzamientos de Ulpiano Suarez y Luis Petri, desde hace ya mucho tiempo, este año lo obligan a definir todo antes.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Tadeo García Zalazar, Rodolfo Montero Tadeo García Zalazar y Rodolfo Montero. Los dos en carrera, pero en diferentes "vehículos". Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Probablemente lo haga en las vísperas de las fiestas de este año. Es un adelantamiento de casi 100 días respecto a lo que Cornejo ha practicado en elecciones anteriores a la hora de jugar sus cartas. El gobernador está en terreno de lo inédito.

Es ese carácter particular de esta elección lo que justamente permite lanzamientos. “Si Tadeo García Zalazar hacía lo que hizo, de largarse así, 4 años antes… y, no nos hubiera caído bien”, dicen. Pero ahora sí está bien, porque es el momento de hacerlo. Las condiciones están dadas. Y de acuerdo al oficialismo, a nadie le molestaría si Mema o Montero -que por ahora corren pero de otra manera- se lanzaran a jugar abiertamente.

A propósito de Tadeo, esta semana dio lo que quizás fue su primera nota “fuerte” (por extensión y por ser mano a mano) como candidato. Dijo en Séptimo Día que su cartera es la que mejor mide y la más aprobada por la ciudadanía: Educación es lo que más ponderan los mendocinos de todas las áreas de Gobierno. Fue fuerte. No reveló de quién son esos datos, pero antes de que dejara el set de TV, ya había varios mensajes en nuestros teléfonos que decían: “Stahringer”.

El rol secreto que puede tener la elección del PRO

El mundial de fútbol se va a comer 2 meses -un poco más si ganamos- de la agenda ciudadana. Es decir: sólo quedan 6 meses, 180 días, para tomar esta decisión, para hacer la precampaña a gobernador.

El Ejecutivo los está midiendo a absolutamente todos. Sabe que los que más le interesan aún tienen que subir el nivel de conocimiento. Es lo que más le falta, pero no preocupa a Cornejo, porque ya ha levantado perfiles antes, con rigurosas y constantes giras por la provincia.

Mientras todo esto pasa, la gran pregunta sobre si habrá o no elecciones PASO sigue siendo determinante. Hoy Cornejo no piensa en sacarlas. No está en su agenda inmediata.

Igual, en estos 6 meses, sin politiquería, sin partidismo y urnas no nos vamos a quedar. Los mantendremos por 2 motivos: el primero, el PRO elige presidente, justo en el momento en el que Mauricio Macri decidió relanzar el espacio y hacer una suerte de “fe de vida” partidaria.

El segundo motivo es que este año se define quién será el nuevo rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Los comicios son el martes 9 de junio. Exactamente una semana antes del debut de Argentina contra Argelia en Misuri.

macri y pradines Pradines con Macri en el acto del PRO.

Respecto a lo primero, no ha habido avances. Treinta mendocinos, una delegación bastante amplia, viajó a reunirse en el acto híbrido del expresidente Macri. Híbrido porque en un momento criticaba al gobierno y llegó a decir que esto lo hace “por las familias que no llegan a fin de mes y que están angustiadas por la plata”, pero en otro ponderaba los avances del oficialismo y decía que solo vienen a “completarlo”.

No se trajeron grandes detalles para el alicaidísimo PRO mendocino. Solamente la posible visita de Guillermo Dietrich dentro de un mes a la provincia.

Hay una mesa que se reunió al menos una vez y que contiene a todos los sectores. Hebistas como Lucas Faure y Pablo Priore; Enrique Thomas; cercanos a Gabriel Pradines como Lula Balsells Miró y “terceras vías” como Pepe Micheli. Por ahora, eso se ha enfriado. Pradines probablemente vaya por la reelección y tiene el banque de Esteban Alasino, a quien no le interesa esa interna en lo absoluto.

Y nadie lo culpa si no le interesa. A muchos les pasa lo mismo. Pero justamente hay que mirar ahí, en esa discusión interna y pequeña, porque puede estar el germen de algo más grande. El PRO puede ser un sello de mucho interés para el 2027. Por afinidad política, por cantidad de afiliados, es oro para quien quede afuera de la intensa interna a cielo abierto que hoy tiene Cambia Mendoza.

Si alguien no pudiera competir por adentro de una eventual PASO -Petri, por ejemplo, o el que sea- el PRO puede ser un sello leal. Sobre todo por la cercanía que ha habido (o hay aún) entre el exministro y Omar De Marchi.

Ya hay 2 binomios para conducir la UNCuyo

Ahora, para que pase eso, no tiene que ganar una opción opositora como la que se está gestando, porque ya se nombraron las figuras que están ahí pujando y que le responden directamente a Hebe Casado. Por añadidura, a AC.

Las críticas a Pradines, obviamente, se focalizan en la decepcionante elección que hicieron en 2025. Es la primera vez de 2015 a la fecha que el PRO no mete ni siquiera un legislador. Germán Vicchi aparece como uno de los posibles nombres que impulsan a la presidencia, pero no tiene todo el consenso.

En cuanto a la UNCuyo, Florencia Bernabé – “Toti” Cueto, es la fórmula con más fuerza para la oposición, según surge desde adentro. Dicen que está casi confirmada, así que ocupará el lugar número dos en certezas, ya que el primer puesto es la fórmula del oficialismo, que de buena fuente está totalmente cerrada y no habrá vuelta atrás: Gabriel Fidel - María Flavia Filippini.

esther sanchez hebe casado (1) Esther Sánchez también busca la reelección en la UNCuyo.

Resta un detalle no menor, y es definir qué va a pasar en la interna con Esther Sánchez. Hay una decisión tomada adentro (es muy probable que la política y el Poder Ejecutivo -o Legislativo- tengan que ver) y es no hacerlos competir a la rectora y al vice. Es decir: no puede haber una interna Fidel-Sánchez. Hubo charlas muy claras en ese sentido.

Probablemente se geste una mesa que tome las decisiones. Y saben que para eso hay que observar -fijémonos lo parecido que es esto a la PASO que se está gestando para elegir gobernador- las mediciones y los números que secunden a cada uno. El que tenga más facultades de su lado, el que tenga más profesores de su lado y el que reciba más respaldo de los alumnos. Ese o esa prevalecería.

Las listas cierran el 29 de abril y el 9 de mayo arranca la campaña. En el gran arco opositor, que quiere ver termina de armar una coalición única, habrá que ver qué decisiones toma Javier Ozollo, que es el otro nombre fuerte de los que se quieren anotar. Los libertarios también quieren jugar hasta lo último: una de las plataformas, ya se ha contado acá, es la UPAU.

Suena con fuerza un profesor de filosofía muy mileísta, un académico de derecha: Héctor Fabián Giretti, pero LLA tiene otro nombre bajo la manga, que aseguran es mucho más cercano al partido y más orgánico. También han decidido pelear en la Universidad Tecnológica Nacional.

Movimientos que prepara el Ministerio Público Fiscal

Supuestamente, la propia Casa Rosada ha pedido a referentes locales que orquesten esto. La política universitaria le interesa al gobierno de Milei y habrá que ver, incluso, qué legisladores de los que asumen ahora puedan llegar a impulsar estas candidaturas. Algunos tienen vínculos cercanos en los centros de estudiantes y en la UPAU.

Rus monteoliva Mercesde Rus y Alejandra Monteoliva en Mendoza, este viernes. Foto: Prensa de Gobierno

Hablando de la Legislatura, las próximas novedades vendrán por el lado de la seguridad. Cornejo está particularmente interesado en la nueva Ley de Flagrancia, que da más tiempo a los fiscales para imputar y para mantener detenidos a los delincuentes a los que agarren con las manos embarradas.

Esta semana hubo consultas internas sobre si ya estaba promulgada y avanzada. Es clave porque literalmente puede bajar el delito: saca a los chorros de la calle porque los tiene más tiempo adentro.

Y se va a usar muchísimo. Hoy, 1 de cada 4 detenidos en Mendoza es apresado gracias a las cámaras de seguridad. Va de vuelta: el 25% de los que caen en manos de la Justicia, es porque antes han quedado registrados por los ojos del Estado. Y estar visto en las cámaras, incluso aunque se esté en la instancia inmediatamente previa a la comisión del delito, ya implica flagrancia.

La ley va a crear una nueva unidad fiscal y va a ser una fiscalía bastante grande. El Gobierno planea poner 4 fiscales ahí. Esto es interesante porque en principio se pensó que sería solo uno. Parece mucho, pero en realidad es bastante justo, porque también absorberá el trabajo de muchas otras fiscalías, este nuevo cuerpo.

Los nombres no están decididos, pero en los pasillos se cuenta que hay dos que pican muy en punta: Sánchez y Sánchez Giol.

Avances en Seguridad

A propósito de este mundillo, fue buena la reunión con Alejandra Monteoliva, la ministra nacional, el viernes. Se vincularon los laboratorios balísticos de Mendoza -el primero que existe en una provincia en todo el país- junto con el de la Federal.

Los aparatos son del tamaño de una mesada -por decir algo- y les sacan más de 300 fotos prácticamente microscópicas a las municiones y las vainas. Solo un milímetro, solo el primer milímetro del proyectil, es donde se marcan las estrías que pueden conducirnos a los delincuentes que las dispararon. Por eso es tan minuciosa la tarea.

Son avances; quizá no tan mediáticos, pero muy importantes. El que sí llamará mucho la atención es el próximo objetivo fuerte del Ejecutivo antes de mitad de año y que ya tiene todo coordinado: se van a colocar los inhibidores de celulares en las cárceles.