Mendoza firmó un convenio con Nación para fortalecer la investigación de delitos con armas de fuego

Rus monteoliva Mercedes Rus, Alejandra Monteoliva y Marcelo Calippo. Foto: ministerio de Seguridad

Previo a la firma se analizaron las estrategias para abordar delitos federales como narcotráfico, contrabando, trata de personas y lavado de activos.

“El convenio permitirá la interoperabilidad entre las bases de datos del recientemente inaugurado Laboratorio de Identificación Balística de Mendoza y las de la Policía Federal”, dijo la ministra Rus.

El convenio y la tecnología aplicada a la investigación criminal

El convenio contempla la integración de los sistemas IBIS y SAIB. El primero, implementado en Mendoza, permite registrar y comparar evidencias balísticas, relacionar armas utilizadas en distintos hechos y reconstruir circuitos delictivos con mayor rapidez. El segundo, administrado por la Policía Federal, funciona como base nacional y vincula información de distintas jurisdicciones, además de redes internacionales como Interpol.

rus monteoliva 3 Alejandra Monteoliva, Hebe Casado y Mercedes Rus. Foto: ministerio de Seguridad

La interoperabilidad entre ambos sistemas posibilitará que las pruebas recolectadas en la provincia puedan ser contrastadas de manera inmediata con bases de datos nacionales e internacionales, mejorando la trazabilidad de las armas y acelerando el esclarecimiento de delitos.

En ese sentido, desde el gobierno provincial destacaron que Mendoza es la primera y única jurisdicción del país que cuenta con un laboratorio de estas características operado por su propia fuerza policial. Además, la conexión con redes internacionales permite articular investigaciones con otros países, en un contexto donde cerca de 80 naciones utilizan este tipo de tecnología.