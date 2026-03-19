Milei manda a su ministra de Seguridad a Mendoza y activa el cruce de datos de balística de la Federal

Al parecer a eso se comprometió Monteoliva con Rus en un encuentro reciente del Consejo de Seguridad.

Cornejo en el laboratorio de balística El 2 de febrero pasado el gobernador Alfredo Cornejo acudió a inagurar el laboratorio de huellas balísticas de la Policía de Mendoza.

"El laboratorio de balísitica de Mendoza es el único del país que tiene el software IBIS, que es el mismo que tiene la Federal. Eso nos permite ahora hacer una carga más dinámica y en 3D de las distintas vainas y proyectiles que se encuentran en la escena del delito y eso es lo que vamos a poder compartir con la Federal a partir de este acuerdo", contaron escuetamente desde el Ministerio de Seguridad.

El avance para Mendoza y también para la Federal es que una vez que se compartan ambas bases de datos se amplía el universo de información disponible para poder dar con el autor de un disparo en un asalto o en un homicidio, lo que aceleraría también la chance de dilucidar cómo ocurrió ese delito.

Un intercambio de datos de balística al que se puedan sumar más provincias

Desde el Ministerio de Seguridad se esperanzaron con que este acuerdo que firmarán Mendoza y la Policía Federal sirva de marco para que en el futuro cercano otras provincias pueda adquirir un laboratorio de balística y se sumen a compartir datos entre sí.

"Después de este acuerdo marco habrá que hacer un trabajo operativo para hacer interoperable el uso de ambos registros de balística, y entendemos que eso podría usarse también para que otras provincias se sumen. Eso es clave porque el delito y los delincuentes se mueven de un lugar a otro y eso nos daría la chance de intercambiar información clave", apuntaron desde el Ministerio.

Hay que recordar que el laboratorio de balística de Mendoza está conectado a la Interpol y cuenta con el IBIS que es el software que tiene la policía de 80 países, entre ellos el vecino país de Chile.

Gracias a algoritmos de coincidencia, el IBIS revela vínculos entre distintos hechos delictivos, incluso a nivel internacional. Esto permitirá a los peritos balísticos establecer de manera más rápida y precisa si un arma fue utilizada en uno o varios crímenes.