Alejandra Monteoliva identificó a los grupos violentos frente al Congreso y apuntó contra la "Justicia exprés"

INCIDENTES EN EL CONGRESO: "SON IMÁGENES CLARAS" - HABLA ALEJANDRA MONTEOLIVA INCIDENTES EN EL CONGRESO: "SON IMÁGENES CLARAS" - HABLA ALEJANDRA MONTEOLIVA

En declaraciones recogidas por diversos medios, la funcionaria fue contundente al identificar a los responsables de los desmanes durante el tratamiento de la reforma laboral. Según Monteoliva, no se trató de una manifestación espontánea, sino de la confluencia de tres grandes grupos con "violencia significativa" (A24):

La Izquierda Combativa: Señalada como el núcleo ideológico de la resistencia en las calles.

Barrabravas Unidos: La ministra denunció la presencia de sectores vinculados a las hinchadas de fútbol, que habrían actuado como fuerza de choque (El Intransigente).

Movimientos sociales radicalizados: Grupos con capacidad logística para el enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad.

El malestar con el Poder Judicial

Más allá de la identificación de los agresores, el punto más álgido del discurso oficial fue el cuestionamiento a la celeridad con la que los detenidos recuperan su libertad. Alejandra Monteoliva utilizó el término "liberaciones exprés" para describir lo que considera un obstáculo en la lucha contra la inseguridad en las protestas, según detalló Diario Clarín.