Alejandra Monteoliva identificó a los grupos violentos frente al Congreso y apuntó contra la "Justicia exprés"

Tras los incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación, que se convirtieron una vez más en un escenario de extrema tensión, en el marco de las protestas contra la reforma laboral que trataba y aprobó el Senado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó un informe detallado sobre lo que el Gobierno considera un "plan organizado" para generar caos.
En declaraciones recogidas por diversos medios, la funcionaria fue contundente al identificar a los responsables de los desmanes durante el tratamiento de la reforma laboral. Según Monteoliva, no se trató de una manifestación espontánea, sino de la confluencia de tres grandes grupos con "violencia significativa" (A24):
- La Izquierda Combativa: Señalada como el núcleo ideológico de la resistencia en las calles.
- Barrabravas Unidos: La ministra denunció la presencia de sectores vinculados a las hinchadas de fútbol, que habrían actuado como fuerza de choque (El Intransigente).
- Movimientos sociales radicalizados: Grupos con capacidad logística para el enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad.
El malestar con el Poder Judicial
Más allá de la identificación de los agresores, el punto más álgido del discurso oficial fue el cuestionamiento a la celeridad con la que los detenidos recuperan su libertad. Alejandra Monteoliva utilizó el término "liberaciones exprés" para describir lo que considera un obstáculo en la lucha contra la inseguridad en las protestas, según detalló Diario Clarín.
"Identificamos a los violentos, los detenemos arriesgando la integridad de nuestras fuerzas, pero la Justicia los libera en cuestión de horas", reclamó la ministra.
Para el Ministerio de Seguridad, este accionar judicial genera una sensación de impunidad que retroalimenta la violencia en las calles. La funcionaria insistió en que las pruebas fílmicas son "abrumadoras" y que se espera un cambio de postura por parte de los magistrados intervinientes.
Balance y próximos pasos
El operativo, que incluyó un amplio despliegue de fuerzas federales, logró contener el ingreso de los manifestantes al Palacio Legislativo, aunque el saldo de daños materiales y efectivos heridos reavivó el debate sobre los protocolos de actuación. Mientras tanto, el Gobierno evalúa endurecer las sanciones para aquellas organizaciones cuyos miembros sean identificados en actos vandálicos.
Fuentes A24, A24.com, Clarín y Archivo Diario UNO.