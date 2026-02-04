Seguridad comienza a unificar la carga de datos de las fuerzas policiales y Federales

allanamientos policía detenidos operativo la favorita capital Unificarán las cargas de datos sobre operativos, procedimientos, intervenciones y resultados en todo el país. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El nuevo sistema permitirá que las distintas Fuerzas realicen la carga de información en sus propias bases de datos respecto de todos los operativos, procedimientos e intervenciones -así como de sus resultados- en todo el territorio nacional. A su vez, establecerá los métodos de envío de esa información al Ministerio de Seguridad para su consolidación, sistematización, análisis y elaboración de estadísticas e informes.

Desde la cartera que conduce la política de seguridad se indicó que el SIEFFSS será una herramienta clave para la planificación, la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia.

En este marco, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales deberán adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única, responsable de implementar el sistema y de contar con los medios necesarios para requerir, procesar, sistematizar, almacenar y proveer los datos.

Gendarmería Nacional.jpg Gendarmería. La Dirección Nacional de Estadística Criminal como el único canal habilitado para la recepción de la información estadística remitida por las Fuerzas.

Seguridad: los siete componentes del nuevo sistema

El Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS) estará estructurado en siete dimensiones principales:

Intervenciones: incluye todas las intervenciones ordinarias o extraordinarias vinculadas a la prevención del delito, la respuesta ante hechos delictivos, el mantenimiento del orden público, tareas de contención o rescate ante desastres naturales y accidentes, así como el personal y los recursos logísticos desplegados.

incluye todas las intervenciones ordinarias o extraordinarias vinculadas a la prevención del delito, la respuesta ante hechos delictivos, el mantenimiento del orden público, tareas de contención o rescate ante desastres naturales y accidentes, así como el personal y los recursos logísticos desplegados. Recursos Humanos: abarca cantidades, jerarquías y destinos del personal operativo, de seguridad y civil, sin distinción de licencias, custodias o consignas fijas, siempre que cumplan un rol activo en las Fuerzas.

abarca cantidades, jerarquías y destinos del personal operativo, de seguridad y civil, sin distinción de licencias, custodias o consignas fijas, siempre que cumplan un rol activo en las Fuerzas. Incautaciones: contempla el decomiso, secuestro, incautación o congelamiento de bienes en el marco de intervenciones oficiales.

contempla el decomiso, secuestro, incautación o congelamiento de bienes en el marco de intervenciones oficiales. Involucrados: registra a los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos, ya sea que hayan sido detenidos, aprehendidos, demorados o liberados.

registra a los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos, ya sea que hayan sido detenidos, aprehendidos, demorados o liberados. Logística: detalla la totalidad de vehículos y elementos logísticos en posesión de las Fuerzas.

detalla la totalidad de vehículos y elementos logísticos en posesión de las Fuerzas. Fallecidos y heridos: incluye al personal policial y de seguridad federal fallecido o herido, tanto en servicio como fuera de él.

incluye al personal policial y de seguridad federal fallecido o herido, tanto en servicio como fuera de él. Abatidos: comprende a civiles intervinientes y terceros damnificados abatidos por el accionar de las Fuerzas.

El rol de la Dirección Nacional de Estadística Criminal

La normativa establece a la Dirección Nacional de Estadística Criminal como el único canal habilitado para la recepción de la información estadística remitida por las Fuerzas en el marco del SIEFFSS. Además, será la responsable exclusiva de la distribución de las estadísticas elaboradas, garantizando la integridad, confidencialidad y oportunidad de los datos.

El área de referencia designada en cada Fuerza tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: