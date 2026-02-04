Guiñazú Fader renunció como CEO de Impulsa Mendoza y la ministra Latorre ya nombró a su reemplazante

jimena latorre sebastian piña La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y Sebastián Piña, nuevo CEO de Impulsa Mendoza.

Guiñazú Fader, en tanto, colaborará en la transición y volverá al sector privado.

Quién es Sebastián Piña, el nuevo encargado de atraer inversiones para la minería

Piña es economista y, hasta ahora, se desempeñaba como gerente financiero de la entidad. Ante la salida de Guiñazú Fader, que –con diferentes cargos- estuvo al frente de la gestión minera de Mendoza en la última década, la designación del nuevo CEO marca el inicio de esta nueva etapa centrada en la atracción de inversiones.

Durante este tiempo a cargo de Impulsa Mendoza, la empresa estatal trabajó en el ordenamiento territorial y promovió la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental, liderando los estudios de impacto ambiental para la región.

Junto al Gobierno de Mendoza, además, se avanzó en la modernización del Código de Procedimiento Minero y la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge.

sebastian piña Sebastián Piña, nuevo CEO de Impulsa Mendoza.

En la nueva etapa, ya con Piña al mando de Impulsa, el objetivo será facilitar el acceso al financiamiento, promover inversiones de calidad y fortalecer la integración regional, posicionando particularmente a Mendoza no solo por su potencial, sino también como líder en la articulación técnica y financiera del desarrollo minero.

“En este contexto nace Andean Bridge”, la ministra Latorre.

“Asumo el rol de CEO de Impulsa Mendoza con la convicción de que ingresamos en una nueva etapa del desarrollo minero de la provincia”, dijo, a su vez, Sebastián Piña.

“Luego de un período de ordenamiento institucional y reposicionamiento de Mendoza en el mapa inversor global, el desafío actual es claro: pasar del posicionamiento a la acción, acelerando la exploración y facilitando el acceso a capital mediante una integración efectiva con los circuitos internacionales de financiamiento”, agregó.

Sobre el Andean Capital Forum

En Buenos Aires se llevó a cabo el lanzamiento de The Andean Bridge, un encuentro en el que se reunieron autoridades de empresas líderes, organismos multilaterales, embajadas, cámaras sectoriales y referentes del mercado de capitales.

La actividad fue coorganizada por Impulsa Mendoza junto al estudio TCA Tanoira Cassagne, la Toronto Stock Exchange, la consultora IN-VR y The Net Zero Circle.

Allí, Latorre anunció que Mendoza será sede del Andean Capital Forum, un evento internacional que se desarrollará del 20 al 22 de abril.

jimena latorre mineria La ministra Jimena Latorre anunció la realización del Andean Capital Forum en Mendoza.

La propuesta busca consolidar un canal directo entre proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú y las principales fuentes de financiamiento internacional, incluyendo inversores institucionales, mercados de capitales, bancos y fondos especializados.

El Ministerio de Energía y Ambiente informó que, durante tres jornadas, el foro internacional reunirá a empresas mineras en distintas etapas de desarrollo, fondos de inversión, bancos, bolsas y mercados de capitales, autoridades gubernamentales y referentes institucionales vinculados al desarrollo productivo y minero.