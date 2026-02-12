Diputados aprobó por amplia mayoría la baja de la imputabilidad a 14 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2022075443684507938&partner=&hide_thread=false Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.



Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

El gobierno nacional celebró la aprobación del proyecto

Inmediatamente después de la sanción de la Cámara baja, el jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró en sus redes sociales: "Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina".

Por su parte, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva remarcó: "El Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo" y completó: "Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden".

Qué implica la reforma del Régimen Penal Juvenil

El principal cambio que impulsa el gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

El dictamen libertario establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; la prestación del servicio a la comunidad; y la amonestación.

alvaro martinez Álvaro Martínez, diputado por Mendoza de La Libertad Avanza. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Álvaro Martínez quería bajar a 12 la edad de imputabilidad

Uno de los diputados mendocinos que hizo un fuerte discurso fue el mileísta Álvaro Martínez, quien defendió el proyecto de bajar la edad de imputabilidad y cuestionó duramente al kirchnerismo.

"Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley. Tuvieron la oportunidad para establecer un Régimen Penal Juvenil. No lo hicieron cuando tuvieron el poder, no lo hicieron cuando tuvieron mayoiría en ambas cámaras y no lo hicieron cuando gobernaron más de 15 años. El kirchnerismo no tuvo el coraje para modificar esta ley. Siempre veían el rédito político, y hoy nos pretenden dar lecciones”, resaltó el lujanino.

Martínez recordó que presentó una iniciativa propia que proponía fijar la edad de imputabilidad en 12 años, una postura más estricta que la alternativa de 14 años que actualmente se discute en el recinto.

El apoyo al proyecto del oficialismo

El oficialismo (La Libertad Avanza) llegó a la sesión con una base sólida de votos gracias al apoyo de sus aliados estratégicos: PRO, UCR, MID e Innovación Federal.

La oposición manifestó el rechazo. Tanto Unión por la Patria como el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría manteniendo la edad de imputabilidad en 16 años. La Iglesia Católica también se ha manifestado en contra de la modificación.

luis petri congreso reforma laboral El diputado nacional Luis Petri, uno de los mendocinos con llegada directa a Javier Milei.

Lourdes Arrieta, con críticas generalizadas

"No queremos depósitos de menores. También respetemos el dolor de las familias víctimas. Quel el Estado deje de ser hipócrita: no previe y no atiende a las víctimas", fueron algunos de los concpetos que dejó Lourdes Arrieta, quien no especificó si votaría a favor o en contra.

La ahora legisladora de Provincias Unidas fue muy crítica con el gobierono y se quejó de lo que entiendo como la falta de oprtunidades que han tenido los menores que delinquen. La diputada nacional nacida en San Juan cerró con su clásico "viva Cristo, viva la Patria".