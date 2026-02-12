Rufeil advirtió que Milei lo decepcionaría si no arregla la Ruta 7 en el tramo de San Martín

“Es un tramo que está en franco deterioro en los 32 kilómetros de nuestro departamento, y que forman parte del corredor internacional”, remarcó el intendente.

Accdiente ruta 7 San Martín.jpg El intendente Raúl Rufeil se quejó de que el mal estado de 32 kilómetros de la ruta 7 en el tramo que atraviesa esa comuna han generado varios accidentes viales.

"La sensación es de horror porque trae aparejado un montón de accidentes en este tramo. Por eso nuestro reclamo surge de la verdadera y objetiva necesidad. La carpeta asfáltica está muy deteriorada, pero hace falta un arreglo más integral", insistió en diálogo con No tenés cara de Radio Nihuil.

En paralelo Rufeil recordó que en la audiencia pública convocada por las autoridades de Vialidad Nacional el pasado 30 de junio, se le hizo saber al administrador general de Vialidad Nacional cuál era la situación en el trayecto de San Martín.

La promesa del director de Vialidad nacional

Rufeil repasó que Marcelo Campoy, titular de la DNV, le aseguró en aquel encuentro que San Martín estaría incluido dentro de las mejoras integrales fruto de la licitación internacional que se tenía prevista para este año.

Además, el intendente ha venido reclamando no solo por la reparación de las ondulaciones del asfalto, sino también por el frezado, señalética, iluminación y laterales con colectoras, porque “de lo contrario, se atenta contra la seguridad pública”.

Pero además de aquella confirmación del titular de Vialidad Nacional, el Gobierno mendocino se entusiasmó con las obras en rutas nacionales luego de que el ministro del Interior Diego Santilli en su visita a Mendoza del 15 de enero pasado prometiera que la Nación iba a "retomar" la obra desde el Aeropuerto a Lavalle (doble vía de la ruta 40 a San Juan) y principalmente que “en febrero se hará la licitación de la Ruta 7".

"Cuando vino el ministro Santilli me comuniqué, le hice el reclamo de que no se olvidaran y nos dijeron y les dijo al gobernador de que iba a estar contemplada en febrero de este año. Pero ahora nos estamos enterando que la licitación, que no sé si es nacional, internacional, se va a llevar a cabo sin una fecha precisa", se quejó Rufeil.

La comuna encaró mejoras en la Ruta 7

En su comunicado el intendente Rufeil también se encargó de remarcar que luego de que la Nación decidiera frenar la obra pública en las rutas nacionales, "el municipio de San Martín ha venido realizando con recursos propios el mantenimiento de colectoras, luminarias y hasta se ha ocupado del desmalezado de los laterales".

"San Martín, hacia el norte, ha experimentado un crecimiento poblacional de cerca de 20 barrios y para llegar a ellos hay que atravesar la Ruta 7 “cada vez más transitada para los automovilistas que viajan hacia el Gran Mendoza.

El jefe comunal reiteró que seguirá reclamando ante las autoridades nacionales que correspondan, para que “San Martín no quede excluido de las obras viales, como ha venido sucediendo, históricamente, hasta el momento”.