El gobierno se reunió con miembros de la Conferencia Episcopal Argentina en la previa del Tedeum

En la antesala de la tradicional celebración del Tedeum del 25 de mayo, representantes del gobierno nacional mantuvieron un encuentro clave con las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. El intercambio se concretó el pasado jueves por la tarde en las instalaciones del Palacio San Martín y tuvo como eje central de debate la agenda social del país.
La comitiva del Poder Ejecutivo estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano), quienes asistieron escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo.
Por la parte religiosa, la delegación estuvo integrada por monseñor Marcelo Colombo (presidente de la Conferencia Episcopal), monseñor Raúl Pizarro (secretario general) y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
El temario social discutido durante la reunión es, precisamente, uno de los puntos principales que abordará García Cuerva en la homilía que brindará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes oficiales, a la ceremonia religiosa asistirá el presidente Javier Milei junto a su gabinete de ministros y secretarios, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El cronograma oficial para el 25 de mayo
Una vez concluido el oficio religioso en la Catedral, los representantes de la administración libertaria tienen previsto trasladarse formalmente hasta las puertas del Cabildo de Mayo.
Allí participarán de la entonación del Himno Nacional Argentino, el cual será interpretado en vivo por la Fanfarria Militar "Alto Perú". Al finalizar este acto patrio, la comitiva oficial regresará a pie hacia la Casa Rosada para dar inicio a una nueva reunión de Gabinete encabezada por el primer mandatario.
Expectativa en la Casa Rosada por el mensaje eclesiástico
Dentro de Balcarce 50 existe una marcada expectativa en torno al tono que tendrá la oración del lunes por parte de la Iglesia, dado que estos discursos históricos suelen caracterizarse por su mirada crítica de la realidad.
La reunión de acercamiento se produce, además, en un escenario complejo para la administración nacional, que actualmente enfrenta fuertes internas cruzadas en plataformas digitales y sigue de cerca el frente judicial que compromete al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.