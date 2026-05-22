El gobierno se reunió con miembros de la Conferencia Episcopal Argentina en la previa del Tedeum

Sandra Pettovello (Capital Humano) Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Foto: archivo

El temario social discutido durante la reunión es, precisamente, uno de los puntos principales que abordará García Cuerva en la homilía que brindará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes oficiales, a la ceremonia religiosa asistirá el presidente Javier Milei junto a su gabinete de ministros y secretarios, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El cronograma oficial para el 25 de mayo

Una vez concluido el oficio religioso en la Catedral, los representantes de la administración libertaria tienen previsto trasladarse formalmente hasta las puertas del Cabildo de Mayo.

Allí participarán de la entonación del Himno Nacional Argentino, el cual será interpretado en vivo por la Fanfarria Militar "Alto Perú". Al finalizar este acto patrio, la comitiva oficial regresará a pie hacia la Casa Rosada para dar inicio a una nueva reunión de Gabinete encabezada por el primer mandatario.

El canciller Pablo Quirno El canciller Pablo Quirno.

Expectativa en la Casa Rosada por el mensaje eclesiástico

Dentro de Balcarce 50 existe una marcada expectativa en torno al tono que tendrá la oración del lunes por parte de la Iglesia, dado que estos discursos históricos suelen caracterizarse por su mirada crítica de la realidad.

La reunión de acercamiento se produce, además, en un escenario complejo para la administración nacional, que actualmente enfrenta fuertes internas cruzadas en plataformas digitales y sigue de cerca el frente judicial que compromete al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.