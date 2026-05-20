Mendoza, afuera del reparto energético con el que Milei busca modificar la Zona Fría

frio mendoza zona fria nieve La Zona Fría comprendía a toda la provincia e implicaba reducciones de hasta 50% en las boletas de gas.

El proyecto implica una profunda reconfiguración del sistema de subsidios al gas. La iniciativa reduce el alcance del beneficio y lo concentra en zonas con temperaturas más extremas, como la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. El Ejecutivo sostiene que la medida permitirá un ahorro fiscal que podría ubicarse entre $200 mil millones y $460 mil millones.

Sin embargo, el clima político se tensó en las últimas horas por la reacción de Córdoba, una de las provincias que quedaría fuera del esquema de subsidios sin recibir compensaciones alternativas. El gobernador Martín Llaryora encabezó una reunión con intendentes y jefes comunales de distintos departamentos para fijar una postura unificada en contra del proyecto.

Desde la provincia advirtieron que la modificación podría impactar en cerca de 688.000 hogares y más de 2.000.000 de habitantes. Según las estimaciones difundidas, el recorte de subsidios podría traducirse en subas del gas que oscilarían entre el 42% y el 100% durante el invierno.

El bloque cordobés dentro del interbloque Provincias Unidas ya anticipó que sus 6 diputados votarán en contra. La señal encendió alarmas en el oficialismo, que necesita una asistencia casi perfecta de su tropa y aliados para evitar que la media sanción fracase.

zona fria dictamen diputados Dictamen de Diputados para Zona Fría.

El dictamen de mayoría obtuvo 46 firmas en comisión con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y el MID, además de acompañamientos con disidencias parciales de otros espacios. Aun así, la incertidumbre persiste y el conteo voto a voto se mantiene abierto.

La secretaria de Energía explicó que el nuevo esquema dejaría sin subsidio a alrededor de 1,6 millones de usuarios, mientras que 1,8 millones lo conservarían dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados. Este grupo recibiría descuentos superiores al 75% durante los meses de mayor consumo.

El beneficio continuará para hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y residentes en barrios populares. Además, el rediseño cambiará el modo de asistencia estatal: se subsidiará el consumo de gas natural medido en metros cúbicos y se eliminará la cobertura del cargo fijo de distribución.

La sesión no solo debatirá la reforma de la Zona Fría. El temario también incluye la denominada “ley Hojarasca”, que propone eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas del digesto jurídico, la aprobación de tratados internacionales y un reconocimiento a veteranos de Malvinas.

Con negociaciones cruzadas, resistencias provinciales y números ajustados, el oficialismo afrontará una jornada clave que podría definir el futuro del esquema de subsidios energéticos en la Argentina.

El diputado Martín Aveiro aseguró que 422.000 familias mendocinas pagarán más caro el gas

A un mes de que arranque el invierno, y luego de que el termómetro ya registrara temperaturas bajo cero, el gobierno de Javier Milei se apura a reformar el subsidio de Zona Fría que beneficiaba a toda la provincia con rebajas de entre el 30% y el 50% en la factura de gas. Según el diputado nacional peronista Martín Aveiro ese recorte -que cuenta con los votos libertarios y de sus socios- llegará a unas 422.000 familias mendocinas.

"Ese subsidio venía a darle un soporte económico a las familias que no la están pasando bien. Ahora esas 422.000 familias mendocinas que perderán el subsidio van a ver cómo se les incrementa la factura. Al 30% de ellas se les va a incrementar un 43% lo que pagaban y a la mitad de ellas se les va a aumentar un 50%", detalló Aveiro en diálogo con El Siete.

Aveiro sobre Zona Fría El diputado Martín Aveiro entrevistado por Canal 7.

El legislador explicó que la principal reforma que pretende imprimirle el gobierno a ese beneficio que llegaba a toda la provincia, es cambiar el criterio de otorgarlo por zona geográfica. Por tanto, con el nuevo esquema sólo quedaría bajo el ala del subsidio el departamento de Malargüe.

El nuevo proyecto de Zona Fría se circunscribe sólo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

Por tanto se restringe a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Allí están incluidos hogares con ingresos netos menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.