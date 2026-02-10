Imputabilidad de menores: el Ejecutivo retiró la reforma penal juvenil para enviar un nuevo proyecto corregido

imputabilidad menores horizontal El Ministerio de Seguridad quiere poner fin a lo que denominan la "puerta giratoria" para menores que cometen delitos graves.

El corazón de la reforma: Imputabilidad a los 14 años

Según Clarín una de las razones centrales fue que el dictamen remitido fija la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

De todas forma desde el oficialismo aclararon que el eje central de la propuesta se mantiene inalterable. Según publicó La Brújula 24, el nuevo proyecto ratifica la intención de bajar la edad de imputabilidad de menores a los 14 años.

Dentro de los objetivos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad está el poner fin a lo que denominan la "puerta giratoria" para menores que cometen delitos graves. El nuevo régimen prevé:

Un sistema procesal especializado para menores.

Establecimientos de cumplimiento de pena diferenciados de las cárceles de adultos.

Programas de reinserción obligatorios.

Un nuevo trámite parlamentario

De acuerdo con Noticias Argentinas, el ingreso del nuevo proyecto por la mesa de entradas de Diputados se realizará de forma inminente. Esta maniobra obliga a las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Juventudes a reiniciar el análisis desde cero, aunque el oficialismo confía en que el consenso alcanzado previamente con los sectores "dialoguistas" se mantendrá vigente.