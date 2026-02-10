En un giro inesperado, el Gobierno decidió retirar del Congreso el proyecto de Ley de Reforma Penal Juvenil que se encontraba en tratamiento para bajar la imputabilidad de los menores.
Imputabilidad de menores: el Ejecutivo retiró la reforma penal juvenil para enviar un nuevo proyecto corregido
Para garantizar el apoyo de otros bloques y cumplir con estándares internacionales, el Gobierno recalibra su propuesta para bajar imputabilidad de menores
La decisión, confirmada este martes, no implica un abandono de la iniciativa del oficialismo, sino un "reinicio" técnico para subsanar errores de forma y asegurar un debate más sólido en la Cámara de Diputados.
El motivo del retiro: "Subsanar omisiones" en la imputabilidad de menores
Según informó La Nación, el retiro del texto original se debió a la necesidad de corregir una omisión clave detectada en el articulado inicial. Aunque no se detalló la naturaleza exacta del error, fuentes oficiales indicaron que el nuevo texto busca blindar la ley ante posibles planteos de inconstitucionalidad, ajustando la redacción a los tratados internacionales de derechos del niño a los que Argentina adscribe.
El corazón de la reforma: Imputabilidad a los 14 años
Según Clarín una de las razones centrales fue que el dictamen remitido fija la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.
De todas forma desde el oficialismo aclararon que el eje central de la propuesta se mantiene inalterable. Según publicó La Brújula 24, el nuevo proyecto ratifica la intención de bajar la edad de imputabilidad de menores a los 14 años.
Dentro de los objetivos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad está el poner fin a lo que denominan la "puerta giratoria" para menores que cometen delitos graves. El nuevo régimen prevé:
- Un sistema procesal especializado para menores.
- Establecimientos de cumplimiento de pena diferenciados de las cárceles de adultos.
- Programas de reinserción obligatorios.
Un nuevo trámite parlamentario
De acuerdo con Noticias Argentinas, el ingreso del nuevo proyecto por la mesa de entradas de Diputados se realizará de forma inminente. Esta maniobra obliga a las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Juventudes a reiniciar el análisis desde cero, aunque el oficialismo confía en que el consenso alcanzado previamente con los sectores "dialoguistas" se mantendrá vigente.