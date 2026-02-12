Cómo dejar el inodoro súper blanco, sin sarro y sin mal olor a orina

Existen algunos trucos muy sencillos al momento de limpiar el inodoro y que el mismo quede impecable y sin restos de sarro o con olor a orina. Antes de que comiences a mezclar ingredientes y productos sin sentido, te aconsejamos seguir el siguiente truco de limpieza.
¿Cómo limpiar correctamente el inodoro?
Para que el inodoro quede impecable, sin sarro y sin mal olor a orina, tienes que seguir el siguiente paso a paso:
Materiales
- Barra de jabón
- Rallador
- Media taza de jabón líquido de manos (puede ser del aroma que prefieras)
- 1 taza de agua oxigenada
- Media taza de líquido limpiador de piso (del que más te guste o del que tengas)
- Caja de jugo o leche vacía
El paso a paso de este truco de limpieza consiste en colocar el jabón rayado en una olla a fuego bajo. La idea es que se derrita y quede homogéneo. Luego, suma el resto de los ingredientes mencionados previamente y mezcla bien todo.
La idea es conseguir una especie de puré, la cual a continuación deberás colocar dentro de una caja de leche o de jugo (tiene que tener una de sus puntas abiertas). Deja secar a temperatura ambiente hasta que solidifique correctamente.
Una vez que la mezcla esté sólida, rompe la caja de jugo o de leche y abrás obtenido una especie de pan de jabón. Corta el jabón en varios pedazos y luego podrás colocarlos en el inodoro, ya sea en la parte de la mochila o en uno de sus costados. De esta manera, cada vez que tires la cadena, el jabón comenzará a desarmarse y a dejar el inodoro impecable.
Lo mejor de este truco de limpieza es que puede realizarse en pocos minutos, y además cada pastilla de jabón tiene una duración prolongada.