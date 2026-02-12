Cómo dejar el inodoro súper blanco, sin sarro y sin mal olor a orina

Barra de jabón

Rallador

Media taza de jabón líquido de manos (puede ser del aroma que prefieras)

1 taza de agua oxigenada

Media taza de líquido limpiador de piso (del que más te guste o del que tengas)

Caja de jugo o leche vacía

Embed - Esta es la mejor solución para tener un Baño blanquito y sin mal olor a orina ni sarro.

El paso a paso de este truco de limpieza consiste en colocar el jabón rayado en una olla a fuego bajo. La idea es que se derrita y quede homogéneo. Luego, suma el resto de los ingredientes mencionados previamente y mezcla bien todo.

La idea es conseguir una especie de puré, la cual a continuación deberás colocar dentro de una caja de leche o de jugo (tiene que tener una de sus puntas abiertas). Deja secar a temperatura ambiente hasta que solidifique correctamente.

Una vez que la mezcla esté sólida, rompe la caja de jugo o de leche y abrás obtenido una especie de pan de jabón. Corta el jabón en varios pedazos y luego podrás colocarlos en el inodoro, ya sea en la parte de la mochila o en uno de sus costados. De esta manera, cada vez que tires la cadena, el jabón comenzará a desarmarse y a dejar el inodoro impecable.

Limpiar inodoro (2) El inodoro debe limpiarse al menos una vez a la semana.

Lo mejor de este truco de limpieza es que puede realizarse en pocos minutos, y además cada pastilla de jabón tiene una duración prolongada.