Rociar agua oxigenada en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Otro factor determinante para utilizar este truco casero es su eficacia contra las persistentes manchas de sarro y los depósitos minerales. Con el paso del tiempo, el agua dura deja marcas amarillentas o marrones en la porcelana que son sumamente difíciles de quitar con detergentes comunes.

El agua oxigenada actúa penetrando en la estructura porosa de estos depósitos, debilitándolos desde el interior a través de una reacción efervescente.

truco de limpieza manchas inodoro.jpg El inodoro de tu baño puede quedar como nuevo gracias al agua oxigenada.

Esto permite que, tras un tiempo de actuación prolongado, las manchas desaparezcan con un mínimo esfuerzo, devolviendo al inodoro su blanco original.

Además de la higiene visual y microscópica, este producto es un neutralizador de olores excepcional. Sucede que el agua oxigenada ataca directamente las fuentes orgánicas del olor a través de la oxidación, eliminando las partículas volátiles en lugar de cubrirlas.

Cómo realizar este truco casero

Para aprovechar al máximo este método, se recomienda verter aproximadamente una taza de agua oxigenada. Se recomienda aplicarla por la noche, cuando el inodoro no se utilizará, permitiendo que el líquido trabaje durante varias horas sobre las paredes internas y el fondo de la taza.

Cuando despiertes, todo lo que tienes que hacer es pasar la escobilla ligeramente para desprender cualquier residuo suelto y tirar de la cadena para ver los resultados.