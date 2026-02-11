El nombre vikingo que usó una gloria de Boca Juniors y hoy es furor en Argentina

¿Qué significa el nombre Ivar?

El nombre Ivar tiene un origen nórdico antiguo y está muy ligado a la cultura vikinga y escandinava. Proviene del antiguo nombre nórdico Ívarr, que se compone por dos elementos:

“ýr”: tejo, un árbol cuya madera se usaba para fabricar arcos (símbolo de guerra y resistencia).

“arr / herr”: guerrero o combatiente.

Ivar significa:

“guerrero del arco”.

“arquero fuerte”.

“el que lucha con resistencia y destreza”.

El nombre se remite a características como

Fortaleza.

Estrategia.

Valentía.

En los tres casos se trata de cualidades muy valoradas en la tradición vikinga.

Ivar es un nombre tradicional en países como Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. En los últimos años ganó visibilidad internacional gracias a la serie Vikings, por el personaje histórico Ivar el Deshuesado, uno de los hijos de Ragnar Lodbrok. Así es que en Argentina también comenzó a usárselo, tanto que es el favorito en febrero de 2026.

Personajes históricos que llevaron el nombre Ivar