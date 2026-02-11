El nombre vikingo que usó una gloria de Boca Juniors y hoy es furor en Argentina

Es más, un jugador de Boca que se desempeñó en el xeneize desde el año 83 al 92 fue uno de los que hizo popular el nombre Ivar. Obviamente el deportista es Ivar Gerardo Stafuza, popular 4 bostero que también solía jugar como mediocampista.
Origen del nombre Ivar
Ivar es un nombre de origen vikingo y se ha ganado un lugar de excepción entre los más elegidos en la Argentina. Los padres de origen nórdico, o que sencillamente quieren bautizar a su hijo de forma original y especial, encontraron en Ivar una excelente opción para sus intenciones.
¿Qué significa el nombre Ivar?
El nombre Ivar tiene un origen nórdico antiguo y está muy ligado a la cultura vikinga y escandinava. Proviene del antiguo nombre nórdico Ívarr, que se compone por dos elementos:
- “ýr”: tejo, un árbol cuya madera se usaba para fabricar arcos (símbolo de guerra y resistencia).
- “arr / herr”: guerrero o combatiente.
Ivar significa:
- “guerrero del arco”.
- “arquero fuerte”.
- “el que lucha con resistencia y destreza”.
El nombre se remite a características como
- Fortaleza.
- Estrategia.
- Valentía.
En los tres casos se trata de cualidades muy valoradas en la tradición vikinga.
Ivar es un nombre tradicional en países como Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. En los últimos años ganó visibilidad internacional gracias a la serie Vikings, por el personaje histórico Ivar el Deshuesado, uno de los hijos de Ragnar Lodbrok. Así es que en Argentina también comenzó a usárselo, tanto que es el favorito en febrero de 2026.
Personajes históricos que llevaron el nombre Ivar
- Ivar el Deshuesado: vivió en el siglo IX. Fue un líder vikingo y uno de los hijos de Ragnar Lodbrok. Comandó el Gran Ejército Pagano, que invadió Inglaterra hacia el año 865. Su apodo podría referirse a una condición física o a una metáfora de ferocidad y astucia en batalla. Aparece en crónicas anglosajonas y sagas nórdicas, y se popularizó mundialmente por la serie Vikings.
- Ivar Ragnarsson: es el nombre histórico con el que también se identifica a Ivar el Deshuesado en documentos medievales. Figura en textos como la Crónica Anglosajona.
- Ivar Vidfamne: rey legendario escandinavo del siglo VII. Según las sagas, gobernó extensos territorios de Suecia, Dinamarca y partes del Báltico. Su figura mezcla historia y mito, pero fue clave en la tradición nórdica.
- Ivar de Waterford: caudillo vikingo que gobernó Waterford (Irlanda) en el siglo XI. Representa la expansión vikinga fuera de Escandinavia.
- Ivar Aasen: (1813–1896) Lingüista, poeta y filólogo noruego. Creador del nynorsk, una de las dos formas oficiales del idioma noruego. Figura clave de la historia cultural de Noruega.